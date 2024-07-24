26 июля в Русском театре в Таллинне и 27 июля в концертном зале «Ванемуйне» в Тарту состоится гала-концерт балета Tallinn Ballet Gala Junior. В нем примет участие более 30 студентов балетных училищ и молодых танцовщиков из Эстонии, Канады, Японии, Швеции, Франции и других стран.
Юные танцовщики выступят на Tallinn Ballet Gala Junior
Tallinn Ballet Gala Junior является финальной точкой летних балетных мастер-классов Tallinn International Ballet Masterclasses, которые с 2017 года ежегодно проводятся в Таллинне. Постановка балетных композиций и репетиции занимают более трех недель в июле, а окончательное содержание гала-концерта зависит от фактического состава участников. Репетиции проходят под руководством именитых педагогов и хореографов Кайе Кырб, Дмитрия Харченко, Виестурса Янсонса, Марики Муйсте, Каи Крейцберг, Инны Сырмус, а также иностранного хореографа Саши Евтимовой (Северная Македония).
Приглашенный гость - Густаву Педру (Бразилия), артист балета театра Ванемуйне.
«Как и в предыдущие годы, мы снова стараемся предложить что-то новое и интересное как участникам мастер-класса, так и публике, которая придет на наш концерт. В этом году вечер балета будет посвящен классическому балету. В первой части участники мастер-класса представят одноактный балет "Фея кукол" на музыку Йозефа Байера и хореографию братьев Легат. Хотя этот балет редко можно увидеть на сцене, он безусловно входит в золотой фонд мирового балета. Кроме того, это дает участникам мастер-класса возможность испытать свои силы как в сложной хореографии, так и в развитии своих актерских навыков», - так прокомментировал предстоящее мероприятие Дмитрий Харченко, кто был причастен к постановке всех гала-концертов предыдущих лет.
«Во второй части концерта зрители увидят композицию "Лучшее из Корсара". Этот балет не нуждается в особом представлении! Великий шедевр Мариуса Петипа "Корсар" до сих пор входит в репертуар самых престижных театров мира. В версии, предлагаемой TIBM, будут представлены все самые яркие и сложные номера этого балета, что станет большим вызовом для всех участников мастер-класса», - добавил он.