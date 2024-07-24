Юные танцовщики выступят на Tallinn Ballet Gala Junior

Tallinn Ballet Gala Junior является финальной точкой летних балетных мастер-классов Tallinn International Ballet Masterclasses, которые с 2017 года ежегодно проводятся в Таллинне. Постановка балетных композиций и репетиции занимают более трех недель в июле, а окончательное содержание гала-концерта зависит от фактического состава участников. Репетиции проходят под руководством именитых педагогов и хореографов Кайе Кырб, Дмитрия Харченко, Виестурса Янсонса, Марики Муйсте, Каи Крейцберг, Инны Сырмус, а также иностранного хореографа Саши Евтимовой (Северная Македония).

«Как и в предыдущие годы, мы снова стараемся предложить что-то новое и интересное как участникам мастер-класса, так и публике, которая придет на наш концерт. В этом году вечер балета будет посвящен классическому балету. В первой части участники мастер-класса представят одноактный балет "Фея кукол" на музыку Йозефа Байера и хореографию братьев Легат. Хотя этот балет редко можно увидеть на сцене, он безусловно входит в золотой фонд мирового балета. Кроме того, это дает участникам мастер-класса возможность испытать свои силы как в сложной хореографии, так и в развитии своих актерских навыков», - так прокомментировал предстоящее мероприятие Дмитрий Харченко, кто был причастен к постановке всех гала-концертов предыдущих лет.