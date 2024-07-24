Владимир Зеленский и Дональд Трамп поговорили по телефону. Во Львове похоронили Ирину Фарион, ставшую жертвой убийства. Россияне не пускают дончан в Донецк. Эти темы были в центре внимания в Украине всю последнюю неделю, пишет украинский журналист Сергей Гармаш.
Разговор Трампа и Зеленского, расследование убийства Ирины Фарион и проблемы дончан с въездом в родной город. Обзор событий в Украине
Мы не общались довольно долго, и вдруг, около полуночи, он позвонил. Он - это мой друг по спортзалу. Ему 30 лет, 110 кг чистых мышц, сотрудник охранной фирмы и злостный уклонист от мобилизации. Не общались, потому что задолбал своим нытьем о том, как все плохо, какие пи…сы ТЦКашники (сотрудники военкоматов), и что «свои - хуже русских».
За что Украина полюбила Трампа
«Ты уже слышал, что Байден снялся?» - спросил он. Я не слышал, по-дружески послал его и попытался уснуть снова. Уже утром до меня дошел смысл этого звонка. Нерешительная политика Байдена «лишь бы не было эскалации» воспринимается многими в Украине как целенаправленное затягивание войны. И это на фоне Трампа, который заявляет, что покончит с ней еще до своего прихода в Белый дом. Вот почему решение президента США не баллотироваться на новый срок стало для многих украинцев чуть ли не главным событием недели. Они хотят, чтобы это закончилось. До того, как воронка войны втянет в себя и их жизни. А обещание Байдена дало им такую надежду.
Правда, они не понимают, что, лишившись соперника, на фоне которого 78-летний Трамп выглядел молодым и дееспособным, теперь он оказался в невыгодном положении и его шансы на избрание резко упали.
Странно, но этого, похоже, не понимают и в Офисе президента Зеленского, который 19 июля провел с Трампом телефонный разговор. «Мы договорились с президентом Трампом обсудить при личной встрече, какие шаги могут сделать мир справедливым и действительно длительным», - написал он. Естественно, Трамп использовал этот пас в своей предвыборной кампании: «Я благодарен президенту Зеленскому за его обращение, потому что я как следующий президент Соединенных Штатов принесу мир в мир и положу конец войне…».
После этого пресс-секретарь украинского президента сообщил о «принципиальном согласии» Трампа и Зеленского на встречу. Разве встреча действующего президента страны с кандидатом в президенты другой страны не выглядит как ставка на его победу на выборах? И разве такая ставка не унижает соперников этого кандидата?
«Обращение» Зеленского к Трампу можно объяснить только тем, что на прошлой неделе Борис Джонсон встречался с кандидатом в президенты США от Республиканской партии, после чего опубликовал свое видение «мирного соглашения» между Украиной и Россией. «Он действует в лучших интересах Украины и может себе такое позволить, потому что знает позицию нашего президента и позицию украинцев», - прокомментировала инициативы британского экс-премьера вице-премьер украинского правительства Ольга Стефанишина.
То есть звонок Зеленского Трампу может быть не столько выражением симпатии к кандидату в президенты, сколько шагом, направленным на усиление «плана Джонсона», который тот обсуждал с Трампом.
В чем же заключаются «инициативы Джонсона», который «знает позицию нашего президента» и довел ее до лидера Республиканской партии США? Это восстановление Киевом контроля над территориями по состоянию на 24 февраля 2022 года, для чего США дают ему все необходимое оружие и не блокируют вступление в НАТО в будущем. Кроме того, украинские военные в перспективе могут заменить американский контингент в Европе. России же взамен предлагают определенные гарантии «защиты русскоязычных» в Украине и перспективы возвращения в G7.
По мнению Джонсона, перед этим общавшегося с Трампом, тот способен реализовать такой план. Судя по звонку Зеленского Трампу, президент Украины тоже такого мнения и поддерживает инициативы британца. Правда, это полностью противоречит заявлениям, действиям и целям Путина, но… Джонсону виднее.
Ну а что же второе крыло американской демократии? Как в Украине воспринимают вероятное выдвижение и президенты Камалы Харрис? Как ни странно, аналитики в серьезных украинских СМИ на эту тему очень мало.
«В выступлении на последний Мюнхенской конференции по безопасности она заявила, что США и в дальнейшем "будут защищать основоположные принципы суверенитета и территориальной целостности и не дадут авторитарному империалисту поработить свободный и демократический народ"; "Джо Байден и я будем вместе с Украиной"», - напоминает бывший посол Киева в США Олег Шамшур.
Но в то же время он отмечает: «Личная позиция Камалы Харрис по ключевым вопросам мировой политики неизвестна. У нее нет ни опыта Байдена, ни его навыков в ведении внешнеполитической деятельности. Поэтому в случае избрания она в большей степени будет полагаться на своих дипломатических советников, состав которых может отличаться от команды Байдена».
Смерть Фарион
Помните, план Джонсона по соглашению Украины с Россией предусматривает некие «гарантии защиты русскоязычных»? Так вот, сегодня этот пункт украинским властям гораздо сложнее будет выполнить политически, чем еще неделю назад. Убийство 19 июля во Львове медийного лица украинского национализма, бывшего народного депутата Украины Ирины Фарион обострило отношения между националистами и «москворотыми», как называла русскоязычных украинцев покойная. Уже затухающая языковая проблема снова оказалась в центр общественного напряжения.
Не зря глава украинского ГУР Кирилл Буданов, отзываясь на убийство Фарион, написал: «Враг стремится использовать любые инструменты, чтобы разъединить нашу нацию».
В свою очередь, президент Зеленский 20 июля написал в Telegram: «Изучаются все версии, включая ту, которая ведет в Россию».
По словам президента, расследовать убийство националистки во Львов выехали министр внутренних дел, заместители Генерального прокурора и руководители Национальной полиции и СБУ.
Судя по постам Зеленского и Буданова, а также, по уровню руководящих следствием, основной версией убийства украинская власть считает российский след.
Подозреваемый уже объявлен в розыск. Непонятно, установлена ли его личность, но есть фото юного парня в очках и шляпе. Оказывается, он в течение месяца, каждый день кроме выходных, приходил во двор дома, где жила Фарион и сидел без дела. При этом, он был в одной и той же, не по жаре в сорок градусов, одежде, закрывающей тело. Естественно, это не могло ни привлечь к себе внимания окрестных жителей.
Такое вызывающее поведение несколько странно для наемного убийцы. Но, как пишут СМИ, следствие считает это убийство именно заказным. Также, предполагается, что парня могут быть сообщники. Как именно они были вовлечены в преступление, не говорится. Интересно, что парня фиксировали видеокамеры у дома, но сам момент убийства на них не попал, поскольку в это время была планово отключена электроэнергия.
В последнее время Фарион создала вокруг себя целый ряд скандалов. Один из них даже закончился ее увольнением из университета «Львовская политехника», где она работала в должности профессора кафедры украинского языка. Минувшей осеньюона заявила в телеинтервью, что не считает украинцами бойцов «Азова», которые разговаривают на русском языке. Это вызвало акции протеста студентов университета и эмоциональную реакцию в соцсетях самих азовцев.
Тогда же омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился по поводу заявления Фарион в полицию, СБУ и Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания. Проводились проверки, Фарион была уволена, но, видимо, в итоге криминала в ее словах не обнаружили, поскольку в конце мая Львовский апелляционный суд восстановил бывшего народного депутата на работе в университете.
До этого Фарион вызвала возмущение словами, что жители Мариуполя сами виноваты в разрушении россиянами своего города. На замечание телеведущей, что в трагедии Мариуполя виновата Россия, экс-нардеп удивилась: «Да вы что? Россия виновата? А у них (жителей Мариуполя - прим. автора) мозг по дороге вытек?»
Нужно сказать, что в словах Фарион неоднократно звучало явное оправдание российской агрессии, разжигание межнациональной розни, дискриминация по языковому признаку, оскорбления и т.д. Но, видимо, по политическим мотивам, это оставалось безнаказанным. Таким образом, власти как будто провоцировали на преступление против нее.
Я уже писал ранее, что мало кто нанес единству Украины столько вреда, сколько Ирина Фарион своим языком. Не зря защитники Мариуполя называли ее «пособницей российской пропаганды». Но убийство Фарион, вместо ответственности и объективной оценки, сделает из нее новую икону национализма, и породит новых ее последователей. В этом плане оно действительно выгодно только Москве. Даже если на самом деле Россия не имеет к нему прямого отношения.
Почему россияне не пускают дончан в Донецк
На оккупированных Россией территориях Донбасса практически ежедневно объявляются бесхозными десятки квартир и домов, хозяева которых уехали от войны и «русского мира». «Бесхозное» жилье изымается в собственность государства и выдается «нуждающимся»: либо российским военным, либо «специалистам», переселяющимся из дальних регионов РФ в теплые края у моря. Чтобы сохранить права на свое имущество, нужно лично приехать в «ДНР»/»ЛНР», получить российский паспорт и только после этого собственник сможет продать жилье и вернуться к жизни в Украине или за границей.
Но с октября прошлого года попасть домой людям с донецкой/луганской пропиской и украинским паспортом оказалось совсем не просто. Единственный оставленный для них пункт фильтрации в аэропорту Шереметьево не пропускает около половины желающих въехать в РФ украинских граждан. Это субъективная оценка, основанная на опыте въезжающих.
Основания для отказе на въезд черпаются в основном из смартфонов. Их сразу отбирают и изучают соцсети, переписку в мессенджерах, телефонную книгу, фото и т.д. Тех же, кто едет с новыми смартфонами, разворачивают сразу: раз скрываешь личную информацию, значит диверсант.
Но больше всего удивление вызывает, когда ФСБ не пускает в родной город людей преклонного возраста, бабушек, которые кроме котиков и открыток с религиозными праздниками ничего не пересылают и не лайкают.
«Освободители», по всей видимости, решили отсеять значительный процент людей, которые периодически приезжали в Донецк проведать свою квартиру и оплатить коммуналку. Так сказать, создать эффект присутствия, чтобы оккупанты не посчитали квартиру бесхозной и не отобрали. Или, если уже решились на продажу, то получить за десять дней российский паспорт (до 10 июля там действовала ускоренная программа паспортизации) и заниматься переоформлением документов на недвижимость», - пишет в одном из донецких сайтов дончанка, не сумевшая попасть на малую родину.
По ее словам, «те, кто не получил паспорт до 10 июля, еще имеют возможность до середины сентября подать документы на оформление. Но теперь ждать их получения придется до трех месяцев. Тем же, кто не успеет уложиться в эти сроки, нужно будет пройти длинный путь: как иностранцу. И сначала получить вид на жительство, а это непростая процедура. И не факт, что его дадут.
Затем год или больше нельзя будет покидать пределы РФ. И только через три года, если будешь вести себя правильно, тебе выдадут российский паспорт. Но так как не все уехавшие из Донецка имеют возможность, а главное, желание оставаться там на такой длительный срок, эта процедура для них оказывается нереальной. А значит, им никогда не продать свою квартиру или не переоформить ее на кого-то из родственников». И она станет «бесхозной», а человек - «бомжом».
Вот так российские власти решают проблему с жильем на разрушенном ими Донбассе. А людям рассказывают об инвестициях в «новые регионы».
Справка об авторе
Сергей Гармаш - украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Закончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991-1993);
редактором Енакиевского городского радио (1993-1996);
корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996-2004);
корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001-2003).
С 2002 года - главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
В мае 2014 года переехал в Киев.
С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.