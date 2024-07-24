Разговор Трампа и Зеленского, расследование убийства Ирины Фарион и проблемы дончан с въездом в родной город. Обзор событий в Украине

Мы не общались довольно долго, и вдруг, около полуночи, он позвонил. Он - это мой друг по спортзалу. Ему 30 лет, 110 кг чистых мышц, сотрудник охранной фирмы и злостный уклонист от мобилизации. Не общались, потому что задолбал своим нытьем о том, как все плохо, какие пи…сы ТЦКашники (сотрудники военкоматов), и что «свои - хуже русских».

За что Украина полюбила Трампа

«Ты уже слышал, что Байден снялся?» - спросил он. Я не слышал, по-дружески послал его и попытался уснуть снова. Уже утром до меня дошел смысл этого звонка. Нерешительная политика Байдена «лишь бы не было эскалации» воспринимается многими в Украине как целенаправленное затягивание войны. И это на фоне Трампа, который заявляет, что покончит с ней еще до своего прихода в Белый дом. Вот почему решение президента США не баллотироваться на новый срок стало для многих украинцев чуть ли не главным событием недели. Они хотят, чтобы это закончилось. До того, как воронка войны втянет в себя и их жизни. А обещание Байдена дало им такую надежду.

​Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Ludovic Marin

Правда, они не понимают, что, лишившись соперника, на фоне которого 78-летний Трамп выглядел молодым и дееспособным, теперь он оказался в невыгодном положении и его шансы на избрание резко упали.