Житель Нарвы Виктор Дубакин утверждает, что реализация его технических идей принесет несомненную пользу и нарвитянам, и Эстонии в целом, но в силу ряда причин он остается неуслышанным. Вполне возможно, наше государство из-за этого невнимания теряет что-то важное.
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Кошачий наполнитель из макулатуры и уникальные пакеты: идеи нарвского изобретателя остаются нереализованными
Лично мне известно даже несколько таких «генераторов идей» в Нарве. Зная их жизненные истории, поневоле думаю: а не пора ли уже, на уровне принятия государственных решений, ввести меры по более эффективной поддержке такого мощного потенциала, как носители народной смекалки и таланта? Если у них самих не получается пробиться сквозь бюрократические препоны и финансовые барьеры...