Кошачий наполнитель из макулатуры и уникальные пакеты: идеи нарвского изобретателя остаются нереализованными

Лично мне известно даже несколько таких «генераторов идей» в Нарве. Зная их жизненные истории, поневоле думаю: а не пора ли уже, на уровне принятия государственных решений, ввести меры по более эффективной поддержке такого мощного потенциала, как носители народной смекалки и таланта? Если у них самих не получается пробиться сквозь бюрократические препоны и финансовые барьеры...

Помещение, в котором проводит основную часть своего времени мой нынешний собеседник, Виктор Дубакин, это в буквальном смысле лаборатория творческой технической мысли. Он из тех, о ком говорят - у них светлая голова и золотые руки. А занимается Виктор тем, что придумывает полезные вещи, которые могут принести пользу и обществу, и природе. И, как всякий творческий человек, он искренне не понимает, почему очевидно полезные идеи никому неинтересны.