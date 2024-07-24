Мнение Профессор из США: готова ли Америка избрать президентом цветную женщину?

За последние четыре года г-жа Харрис установила своеобразный рекорд в части представительства разных людей в Соединенных Штатах, что сослужит ей добрую службу, если она будет избрана президентом.

Во время своего пребывания на посту вице-президента Камала Харрис профессионально защищала интересы Соединенных Штатов на международных встречах и мероприятиях, на встречах со многими мировыми лидерами и укрепляла важнейшие глобальные альянсы.

На национальном уровне голос вице-президента повлиял на такие проблемы, которые влияют на повседневную жизнь американцев - климатический кризис, бедность, стоимость арендной платы, насилие с применением огнестрельного оружия, избирательные права и многое другое.

Сегодня агрессивная риторика кандидатов от Республиканской партии ставит под угрозу защиту гражданских прав.

Но готовы ли США к женщине-президенту? Да, на самом деле тут мы изрядно отстали от времени. Г-жа Харрис не только представляла потребности и голоса всех американцев, но и поддерживала права женщин по всей стране, что наиболее заметно в борьбе за права женщин на аборты.

Харрис работала с президентом Байденом, чтобы добиться исторически максимального представительства женщин и цветных людей среди кандидатов на всех уровнях федерального правительства.