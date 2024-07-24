В ситуации растущей обеспокоенности из-за состояния здоровья Джо Байдена он достойно сошел с дистанции в гонке за пост президента США, при этом решительно поддержав кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на пост президента от Демократической партии. Готова ли Америка принять президента-женщину неевропейского происхождения и сможет ли Камала Харрис победить? Об этом специально для Rus.Postimees пишет Анетт Фромм, профессор и PhD из США.
Мнение ⟩ Профессор из США: готова ли Америка избрать президентом цветную женщину?
За последние четыре года г-жа Харрис установила своеобразный рекорд в части представительства разных людей в Соединенных Штатах, что сослужит ей добрую службу, если она будет избрана президентом.
Во время своего пребывания на посту вице-президента Камала Харрис профессионально защищала интересы Соединенных Штатов на международных встречах и мероприятиях, на встречах со многими мировыми лидерами и укрепляла важнейшие глобальные альянсы.
На национальном уровне голос вице-президента повлиял на такие проблемы, которые влияют на повседневную жизнь американцев - климатический кризис, бедность, стоимость арендной платы, насилие с применением огнестрельного оружия, избирательные права и многое другое.
Сегодня агрессивная риторика кандидатов от Республиканской партии ставит под угрозу защиту гражданских прав.
Но готовы ли США к женщине-президенту? Да, на самом деле тут мы изрядно отстали от времени. Г-жа Харрис не только представляла потребности и голоса всех американцев, но и поддерживала права женщин по всей стране, что наиболее заметно в борьбе за права женщин на аборты.
Харрис работала с президентом Байденом, чтобы добиться исторически максимального представительства женщин и цветных людей среди кандидатов на всех уровнях федерального правительства.
Еще до своего избрания первой женщиной-вице-президентом США в 2020 году г-жа Харрис сломала стеклянный потолок на многих уровнях: она американка в первом поколении и цветная женщина, дочь иммигрантов: ее мать приехала из Индии, а отец - с Ямайки.
На сегодняшний момент президентская кампания 2024 года проводилась и проводится, основываясь на политике конкретной личности, упор делался на необоснованную личную критику. Важные национальные и международные проблемы, с которыми столкнется 47-й президент Соединенных Штатов, при этом игнорируются.
Однако Камала Харрис имеет опыт успешного решения таких проблем уже на тех должностях, которые она занимала до того, как стала вице-президентом.
Если Камала Харрис станет кандидатом от Демократической партии на пост президента, сможет ли она победить?
Мы ежедневно видим статистику и отчеты экспертов и социологов, но только время покажет, сможет ли. Многие американцы до сих пор находятся под влиянием необоснованных предубеждений и уничижительных высказываний, высмеивающих людей из-за их расы, пола и происхождения.
Однако Камала Харрис показала, что пол, цвет кожи и происхождение не имеют никакого значения для того, чего может достичь человек. Соединенные Штаты, как и многие страны мира, гордятся тем, что являются страной, созданной людьми разного происхождения. Мы уже избирали президентом афроамериканца.
Любой способный человек должен быть в состоянии достичь этой вершины и удержать позиции и репутацию нашей страны.