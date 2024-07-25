ОТ ПОЛИТОЛОГА Сердца британцев требовали перемен, поэтому выборы выиграли лейбористы

Война в Газе также привела к тому, что лейбористы потеряли поддержку многих избирателей-мусульман в Великобритании. Пять мест в парламенте получили независимые кандидаты, которые не были связаны ни с одной политической партией. Это такое же количество членов парламента, как и у правой партии Reform UK. Эти члены парламента победили благодаря своей пропалестинской позиции.

Можно сказать, что в обычных условиях эти места бы заняли лейбористы. Например, один из избранных независимых кандидатов Джереми Корбин, был ранее лидером Лейбористской партии. Он был в парламенте представителем от одного и того же района Лондона более сорока лет. Джереми придерживается сильных пропалестинских взглядов и был обвинен в антисемитизме. По этой причине он был исключен из Лейбористской партии, но решил баллотироваться в качестве независимого кандидата. Ему удалось сохранить убедительное большинство в своем избирательном округе.

Британская избирательная система работает по принципу «системы относительного большинства с одним победителем», а не по принципу пропорционального представительства. Это означает, что кандидат побеждает при наборе большего числа голосов и получает место в парламенте, а все остальные голоса, отданные другим кандидатам просто не учитываются. В то время как Лейбористская партия набрала 34 процента голосов, они получили шестьдесят три процента мест в Палате общин.