Этим летом в Великобритании прошли парламентские выборы и впервые за последние 14 лет консервативное правительство сменилось либеральным. О том, как проходила предвыборная кампания и почему левой партии во главе с Киром Стармером удалось одержать сокрушительную победу, рассказывает Мэтью Баретт, лондонский студент, который сейчас проходит практику в Тартуском Университете, а ранее изучал русистику и политологию в Оксфордском и Стэнфордском университетах.
ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Сердца британцев требовали перемен, поэтому выборы выиграли лейбористы
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.
4 июля - это прежде всего День независимости США, однако в этом году в этот день произошло очень примечательное событие в той стране, независимость от которой празднует Америка. Великобритания стала свидетелем сокрушительной победы левой Лейбористской партии. На этих выборах партия получила так много мест в палате общин, что это стало вторым по масштабу успехом Лейбористской партии за всю ее 124-летнюю историю.
На данный момент лейбористское правительство в Великобритании было сформировано всего семь раз. Правая консервативная партия, возглавляемая Риши Сунаком, потерпела легкое поражение. Партия в значительной степени попала в немилость британского электората из-за высокой стоимости жизни, усугубленной пандемией, и из-за внутрипартийной борьбы, в результате которой сменился целый ряд премьер-министров.
При этом важно отметить, что согласно избирательной системе Великобритании, именно члены партии выбирают нового премьер-министра, а не население страны. Иными словами, британский электорат не имел возможности напрямую повлиять на смену лидера партии, находящейся у власти, которая произошла три раза за последние пять лет.
Выборы стали историческими и по другим причинам. Крайне правому политику Найджелу Фараджу удалось получить место в парламенте с восьмой попытки. Он возглавляет новую партию Reform UK, выступающую против иммиграции. За неделю до выборов он оказался втянут в скандал. Журналист «под прикрытием» записал, как активист этой партии высказывал расистские замечания в адрес премьер-министра, чьи родители родом из Индии, а также мусульман и геев.
Нестандартные политические кампании
Однако предвыборные кампании, проводимые каждой из партий, в этом году запомнились не только скучными лозунгами и заявлениями. Либерально-демократическая партия добилась самого высокого результата за последние сто лет. Она получила семьдесят одно место в Палате общин.
Партия придерживается социально-либеральной и экономически консервативной политики. Предвыборная кампания партии была полна веселых трюков ее лидера Эда Дэйви. Он прыгал с тарзанки, катался на чайных чашках в парке развлечений, упал с паддл-борда, посещал занятия по игре на барабанах в доме престарелых, катался на резиновом кольце за лодкой, и участвовал в занятиях танцами зумба.
Его нестандартный подход к проведению предвыборной кампании привлек большое внимание. Критики назвали трюки глупыми, детскими, и неподходящими для политика. Но внимание есть внимание, независимо от того, хорошее оно или плохое. Плохой рекламы не бывает. Трюки, которые он выполнял на воде, позволили ему подчеркнуть свое ключевое обещание в манифесте - очистить реки, озера и моря Великобритании.
Водоемы страны были загрязнены сточными водами из-за лазеек в законе, которые были использованы водохозяйственными компаниями при предыдущем правительстве. Посещая дома престарелых и играя на барабанах, он также продемонстрировал свое стремление улучшить уровень социальной опеки в Великобритании. Его собственный сын нуждается в круглосуточном уходе из-за тяжелых форм инвалидности, и по понятным причинам, эта тема для Эда Дэйви очень важна.
Однако предвыборная кампания была полна противоречий со стороны многих других политических партий. Риши Сунак досрочно покинул празднование 80-й годовщины высадки десанта в «день Д», несмотря на присутствие президента США Джо Байдена и лидеров Франции и Германии. В Британии вспыхнуло возмущение в свете торжественности этого события и важности чествования ветеранов. Вместо него, словно заглядывая в будущее, в Нормандии остался Кир Стармер, чтобы встретиться с ветеранами.
Острый вопрос иммиграции
Иммиграция всегда является основным предметом спора на выборах в Великобритании. Ультраправые партии часто используют обещания снижения иммиграции, чтобы привлечь избирателей с более предвзятыми взглядами старшего возраста. Теперь уже бывшее правительство Риши Сунака разработало план депортации просителей убежища в Руанду для того, чтобы дождаться рассмотрения их ходатайств о предоставлении убежища.
Это было сделано из-за того, что центры временного содержания в Великобритании быстро заполнялись. Этот план оказался очень дорогостоящим и так и не был полностью реализован. Когда Кира Стармера попросили высказаться на эту тему, он сказал, что вместо этого плана, он бы отправил иммигрантов, которые прибыли в Великобританию нелегально, обратно в страну их происхождения. Когда журналисты снова на него надавили, он сказал, что люди из Бангладеш, которые находятся здесь нелегально, должны быть отправлены домой.
Бенгальская община в Великобритании выразила возмущение по поводу того, что именно они были выделены в качестве конкретной национальности. Община также сообщила, что большинство бенгальцев находятся в Великобритании на законных основаниях.
Война в Газе также привела к тому, что лейбористы потеряли поддержку многих избирателей-мусульман в Великобритании. Пять мест в парламенте получили независимые кандидаты, которые не были связаны ни с одной политической партией. Это такое же количество членов парламента, как и у правой партии Reform UK. Эти члены парламента победили благодаря своей пропалестинской позиции.
Можно сказать, что в обычных условиях эти места бы заняли лейбористы. Например, один из избранных независимых кандидатов Джереми Корбин, был ранее лидером Лейбористской партии. Он был в парламенте представителем от одного и того же района Лондона более сорока лет. Джереми придерживается сильных пропалестинских взглядов и был обвинен в антисемитизме. По этой причине он был исключен из Лейбористской партии, но решил баллотироваться в качестве независимого кандидата. Ему удалось сохранить убедительное большинство в своем избирательном округе.
Британская избирательная система работает по принципу «системы относительного большинства с одним победителем», а не по принципу пропорционального представительства. Это означает, что кандидат побеждает при наборе большего числа голосов и получает место в парламенте, а все остальные голоса, отданные другим кандидатам просто не учитываются. В то время как Лейбористская партия набрала 34 процента голосов, они получили шестьдесят три процента мест в Палате общин.
Благодаря «системе относительного большинства с одним победителем», больше всего пострадала партия Reform UK. Они получили всего пять мест, что составляет менее одного процента в Палате общин. Тем не менее, они получили четырнадцать процентов голосов, что делает их третьей по величине политической партией в Великобритании по доле голосов.
Относительно новая Reform UK была основана только в 2018 году. Ее возглавляет политик Найджел Фарадж, который всегда выступал против иммиграции. Помимо нулевой иммиграции, Reform UK выступает против политики, которая помогает замедлить изменение климата.
Спрос на перемены
Лейбористы обозначили свою кампанию одним словом и одним обещанием: «перемены», и это то, к чему сейчас стремится Великобритания. В то время как за последние четырнадцать лет правления консерваторов была одна правящая партия, но было пять премьер-министров, Великобритании вышла из Европейского союза, случилась пандемия, возник рост инфляции и цен на энергоносители, и вспыхнула война в Украине.
Новый премьер-министр Кир Стармер и его новое лейбористское правительство обещают наладить и улучшить здравоохранение, рационализировать железные дороги, построить более доступное жилье, реформировать пенитенциарную систему, улучшить отношения с ЕС и между странами Соединенного Королевства, то есть Англией, Шотландией, Уэльсом и Северной Ирландией. Также звучат призывы увеличить расходы на оборону и продолжить поддержку Украины. Кажется, в ближайшие пять лет страну ждет захватывающее будущее.