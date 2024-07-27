ИЗ ЖИЗНИ Рука помощи Сильи: армии добра и изнасилованные женщины

В начале марта 2022 года Силья Пеэгель распахнула двери своего гардероба. Большую часть содержимого шкафа она разложила по трем большим сумкам: свитера, брюки, рубашки, шапки и тому подобное... Что-то оставила себе.

Погрузила сумки в свой маленький Opel и поехала в отель Kreutzwald на улице Эндла. Туда прибыли украинки со своими детьми - первые добравшиеся до Эстонии военные беженцы. Из дома они прихватили пару пакетов, набитых тем, что под руку попалось. Они были разбиты, эти женщины и дети.