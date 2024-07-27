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ИЗ ЖИЗНИ Рука помощи Сильи: армии добра и изнасилованные женщины

Вахур Лайапеа
, кинорежиссер, продюсер и оператор
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Силья Пеэгель говорит, что ей много помогали в жизни, и теперь ее моральный долг - помогать другим.
Силья Пеэгель говорит, что ей много помогали в жизни, и теперь ее моральный долг - помогать другим. Фото: Вахур Лайапеа

Я долго запасался временем и собирался с силами, чтобы рассказать здесь эти истории. Я искал предлоги, постоянно откладывая это на потом. Но теперь я начну.

В начале марта 2022 года Силья Пеэгель распахнула двери своего гардероба. Большую часть содержимого шкафа она разложила по трем большим сумкам: свитера, брюки, рубашки, шапки и тому подобное... Что-то оставила себе.

Погрузила сумки в свой маленький Opel и поехала в отель Kreutzwald на улице Эндла. Туда прибыли украинки со своими детьми - первые добравшиеся до Эстонии военные беженцы. Из дома они прихватили пару пакетов, набитых тем, что под руку попалось. Они были разбиты, эти женщины и дети.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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