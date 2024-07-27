Я долго запасался временем и собирался с силами, чтобы рассказать здесь эти истории. Я искал предлоги, постоянно откладывая это на потом. Но теперь я начну.
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ИЗ ЖИЗНИ ⟩ Рука помощи Сильи: армии добра и изнасилованные женщины
В начале марта 2022 года Силья Пеэгель распахнула двери своего гардероба. Большую часть содержимого шкафа она разложила по трем большим сумкам: свитера, брюки, рубашки, шапки и тому подобное... Что-то оставила себе.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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