Гибель шести человек в роскошном отеле Таиланда. Что выявило расследование?

Утром 16 июля 2024 года горничные роскошного бангкокского отеля Grand Hyatt Erawan отправились убирать номер на пятом этаже, который должен был быть свободным. Открыв дверь, вместо обычного беспорядка, оставленного гостями, они обнаружили трупы шести человек. Ужасающая новость поначалу вызвала недоумение, за которым последовал ряд предположений о том, что именно могло произойти в высококлассном отеле в ночь с понедельника на вторник. Истинный сценарий событий раскрылся в ходе расследования, поскольку в обнаруженных уликах сошлись кусочки пазла - кофе, цианид и долг в десять миллионов тайских батов.
Следователи столичной полиции и сотрудники судебно-медицинского департамента Королевской полиции Таиланда раскрыли некоторые подробности массового убийства.
Все шесть жертв были вьетнамского происхождения, но у двоих были паспорта США. Все они остановились в отеле Grand Hyatt Erawan, но прибыли на выходных в разное время.
Полиция изначально подозревала, что виновник мог быть среди погибших, поскольку при проверке записей видеонаблюдения видно, что после того, как все шесть человек вошли в помещение, больше никто не входил и не выходил. Однако не исключено, что могут быть слепые зоны.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что все шесть человек умерли от отравления.
Развеивая возможные домыслы, представители правоохранительных органов заявляют, что анализы жертв не выявили никакой связи с политическими движениями ни во Вьетнаме, ни в США.
Что известно о жертвах?
По информации, собранной журналистами, одним из шести опознанных является Фу Гиа Гиа (настоящее имя - Динь Чан Фу), известный 37-летний визажист из Вьетнама. Он прибыл в Таиланд 12 июля.
Фу должен был вернуться домой уже 14 июля, сообщили местному изданию его родители.
Среди других погибших опознаны граждане Вьетнама Тхи Нгуэн Фуонг (46 лет) и ее муж Хонг Фам Тхань (49 лет), Ти Нгуэн Фуонг Лан (47 лет), а также вьетнамцы с американским гражданством - Шерин Чонг (56 лет) и Данг Хунг Ван (55 лет).
Вьетнамское издание Ngoi Sao сообщило 16 июля, что мать Фу и ее муж были «в полном шоке» от этой новости.