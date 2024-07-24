Гибель шести человек в роскошном отеле Таиланда. Что выявило расследование?

«Мы были в полном шоке, получив ужасные новости от друзей, коллег и артистов нашего сына, с которыми он работал, - сказала она. - После изучения информации и документов, размещенных в интернете тайской полицией, мы были глубоко потрясены и не могли понять, что наш 37-летний сын умер в Таиланде».

Фу сказал родителям, что собирается в Таиланд в трехдневную командировку, объяснив, что вьетнамская женщина наняла его визажистом для поездки в Таиланд.

Он уехал 12 июля и планировал вернуться 14-го, но в разговоре с отцом сообщил, что вернется 15-го, потому что ему еще нужно поработать.

Это было последнее, что его семья слышала о нем. В понедельник мать попыталась позвонить сыну, но он не ответил на звонок.

Дочь одного покойного рассказала, что ее родители уехали в Таиланд, чтобы вести переговоры о долге в несколько миллионов батов.

Прилетели разными рейсами

Все шесть человек прибыли в Таиланд из Вьетнама, но разными рейсами и заселились в отель в разное время.

Согласно данным бронирования, изначально бронирование было оформлено на семь человек, но заселились только пятеро. Это означает, что один из найденных мертвецов еще этого не сделал или не планировал регистрировать свое прибытие в отель.

Все жертвы были найдены в комнате Чонга, что позволяет предположить, что их пригласили собраться перед смертью.