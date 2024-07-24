Ср, 24.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Гибель шести человек в роскошном отеле Таиланда. Что выявило расследование?

Фото: EPA/Scanpix
Apollo.lv rus.tvnet.lv
,
Copy

Утром 16 июля 2024 года горничные роскошного бангкокского отеля Grand Hyatt Erawan отправились убирать номер на пятом этаже, который должен был быть свободным. Открыв дверь, вместо обычного беспорядка, оставленного гостями, они обнаружили трупы шести человек. Ужасающая новость поначалу вызвала недоумение, за которым последовал ряд предположений о том, что именно могло произойти в высококлассном отеле в ночь с понедельника на вторник. Истинный сценарий событий раскрылся в ходе расследования, поскольку в обнаруженных уликах сошлись кусочки пазла - кофе, цианид и долг в десять миллионов тайских батов.

Следователи столичной полиции и сотрудники судебно-медицинского департамента Королевской полиции Таиланда раскрыли некоторые подробности массового убийства.

Все шесть жертв были вьетнамского происхождения, но у двоих были паспорта США. Все они остановились в отеле Grand Hyatt Erawan, но прибыли на выходных в разное время.

Полиция изначально подозревала, что виновник мог быть среди погибших, поскольку при проверке записей видеонаблюдения видно, что после того, как все шесть человек вошли в помещение, больше никто не входил и не выходил. Однако не исключено, что могут быть слепые зоны.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что все шесть человек умерли от отравления.

Развеивая возможные домыслы, представители правоохранительных органов заявляют, что анализы жертв не выявили никакой связи с политическими движениями ни во Вьетнаме, ни в США.

Что известно о жертвах?

По информации, собранной журналистами, одним из шести опознанных является Фу Гиа Гиа (настоящее имя - Динь Чан Фу), известный 37-летний визажист из Вьетнама. Он прибыл в Таиланд 12 июля.

Фу должен был вернуться домой уже 14 июля, сообщили местному изданию его родители.

Среди других погибших опознаны граждане Вьетнама Тхи Нгуэн Фуонг (46 лет) и ее муж Хонг Фам Тхань (49 лет), Ти Нгуэн Фуонг Лан (47 лет), а также вьетнамцы с американским гражданством - Шерин Чонг (56 лет) и Данг Хунг Ван (55 лет).

Вьетнамское издание Ngoi Sao сообщило 16 июля, что мать Фу и ее муж были «в полном шоке» от этой новости.

«Мы были в полном шоке, получив ужасные новости от друзей, коллег и артистов нашего сына, с которыми он работал, - сказала она. - После изучения информации и документов, размещенных в интернете тайской полицией, мы были глубоко потрясены и не могли понять, что наш 37-летний сын умер в Таиланде».

Фу сказал родителям, что собирается в Таиланд в трехдневную командировку, объяснив, что вьетнамская женщина наняла его визажистом для поездки в Таиланд.

Он уехал 12 июля и планировал вернуться 14-го, но в разговоре с отцом сообщил, что вернется 15-го, потому что ему еще нужно поработать.

Это было последнее, что его семья слышала о нем. В понедельник мать попыталась позвонить сыну, но он не ответил на звонок.

Дочь одного покойного рассказала, что ее родители уехали в Таиланд, чтобы вести переговоры о долге в несколько миллионов батов.

Прилетели разными рейсами

Все шесть человек прибыли в Таиланд из Вьетнама, но разными рейсами и заселились в отель в разное время.

Согласно данным бронирования, изначально бронирование было оформлено на семь человек, но заселились только пятеро. Это означает, что один из найденных мертвецов еще этого не сделал или не планировал регистрировать свое прибытие в отель.

Все жертвы были найдены в комнате Чонга, что позволяет предположить, что их пригласили собраться перед смертью.

Правоохранителям ясно, что группа людей приехала в Таиланд не с туристическими или деловыми целями. Они заселились в субботу и воскресенье, 13 и 14 июля, и планировали выехать в понедельник, 15 июля.

Предполагается, что люди умерли 15 июля после 16:00, поскольку последний телефонный разговор одного из погибших был зафиксирован около 16:00.

Причина смерти - отравление

В комнате рядом с трупами также был обнаружен богато накрытый стол. Вся еда была заказана и доставлена ​​в номер 15 июля около 14:00. Осмотр места происшествия показал, что пострадавшие пили чай и кофе.

В отчете указывалось, что группа не собиралась осознанно умирать в Таиланде, а, скорее всего, была отравлена. Как рассказал The Associated Press один из следователей, пожелавший остаться анонимным, на губах жертв, когда их нашли, была пена.

На чашках жертв были обнаружены следы цианида. Судебно-медицинская экспертиза также установила, что в крови всех шести человек обнаружен цианид. Следователи говорят, что нет никакой другой причины, которая могла бы объяснить их смерть, кроме цианида.

Снимок с места преступления.
Снимок с места преступления. Фото: EPA/Scanpix

Результаты вскрытия, опубликованные 18 июля, официально подтвердили, что в крови всех шестерых погибших были обнаружены следы цианида.

По данным полиции, отравление и убийство совершил один из погибших, покончивший жизнь самоубийством. Имя подозреваемого не разглашается.

Губы и ногти жертв были темно-фиолетовыми, что указывает на нехватку кислорода, а их внутренние органы - кроваво-красными, что является еще одним признаком отравления цианидом, сказал доктор Корнкиат Вонгпайсарсин, профессор кафедры судебной медицины Университета Чулалонгкорна.

Начальник судебно-медицинской экспертизы Таиланда генерал-лейтенант Трейронг Пивпан заявил, что сценарий массового самоубийства маловероятен, поскольку некоторые из погибших планировали продолжать путешествие и уже наняли гидов и водителей.

Следователь добавил, что тела были обнаружены в разных частях гостиничного номера, что позволяет предположить, что они не употребляли яд намеренно и не ждали своей смерти вместе.

Допрошены родственники и очевидцы

17 июля 2024 года около часа ночи следователи перевезли с места происшествия в участок ряд вещественных доказательств, в том числе восемь чемоданов, один рюкзак, обувь и другие личные вещи погибших, для дальнейшего расследования.

В ночь после обнаружения тел полиция вызвала на допрос родственников и других близких погибших, а после дополнительного изучения улик были вызваны еще пять свидетелей.

Допрос этих свидетелей длился более двух часов. Полиция установила, что среди них были первый секретарь посольства Вьетнама в Таиланде и знакомая младшей сестры одной из погибших, проживающая в Таиланде.

Им было предложено предоставить информацию и помочь перевести документы, найденные в багаже. При обыске багажа выяснилось, что группа людей собиралась выселяться из отеля.

Версия полиции и возможный мотив

В полиции полагают, что трагические события в номере на пятом этаже начались в понедельник днем, когда все причастные собрались в одном месте.

Перед встречей, около 14:00, были заказаны еда и напитки - их получила от персонала отеля госпожа Чонг, которая в то время была в номере одна.

По словам заместителя начальника полиции, официант предложил приготовить гостям чай, но госпожа Чонг отказалась от этого предложения. Сотрудница отеля заметила, что она очень мало говорила и была явно взволнована, сообщили власти. Затем официант покинул номер.

После этого в помещение в разное время в период с 14:03 до 14:17 прибыли остальные жертвы событий. Предполагается, что никто не входил в номер, кроме шести человек, которые там были обнаружены.

Полиция установила, что дверь в номер была заперта изнутри и не было никаких признаков взлома, жестокого столкновения или ограбления. Позже следы цианида были обнаружены во всех шести чайных чашках.

На фотографиях, опубликованных полицией, видны тарелки с нетронутой едой, оставленные на столе.

В бронировании отеля группы фигурировало седьмое имя - это была младшая сестра одной из жертв. На прошлой неделе она уехала из Таиланда во вьетнамский прибрежный город Дананг и не была причастна к инциденту, сообщила полиция.

Собрав заявления родственников в полицию, покойные организовали погашение крупного долга - среди погибших были заемщики, кредиторы и поручители.

Ранее власти, не называя имен, заявили, что двое из шести жертв задолжали десятки миллионов тайских батов одному из погибших. Десять миллионов батов соответствуют примерно 250 000 евро.

Родственники потерпевших, опрошенные полицией, рассказали, что супружеская пара Тхи Нгуэн Фуонг и Хонг Фам Тхань владела дорожно-строительной компанией и одолжила госпоже Чонг деньги для инвестирования в проект строительства больницы в Японии.

Госпожа Чонг наняла Динь Чан Фу в качестве своего личного визажиста для поездки, рассказал один из его студентов вьетнамскому Би-би-си.

Полиция подозревает, что в эту инвестицию втянули и визажиста из Дананга.

Власти называют неудачные переговоры по этим финансовым обязательствам возможной причиной отравления.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх