Поможем Надежда на жизнь: 12-летний мальчик тяжело болен и нуждается в дорогостоящем лекарстве

Кевин страдает самой тяжелой формой прогрессирующего заболевания мышц, развитие которого без лечения ускоряется, приводит к истощению всех мышц и заканчивается смертью в раннем возрасте. Однако лекарство работает, и, по словам врача, работает исключительно хорошо! Ни один из детей в возрасте Кевина с таким заболеванием уже не передвигался самостоятельно. А вот Кевин, который полтора года получает лекарство при поддержке жертвователей Детского фонда, теперь успевает повсюду.