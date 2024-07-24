Проживающий в детском доме 12-летний Кевин может победить тяжелое и редкое заболевание - мышечную дистрофию Дюшенна - только с помощью дорогостоящего лекарства. Оно стоит более 700 тысяч евро в год, но это единственный вариант для Кевина, и сегодня жизнь мальчика зависит от каждого из нас.
Поможем ⟩ Надежда на жизнь: 12-летний мальчик тяжело болен и нуждается в дорогостоящем лекарстве
Кевин страдает самой тяжелой формой прогрессирующего заболевания мышц, развитие которого без лечения ускоряется, приводит к истощению всех мышц и заканчивается смертью в раннем возрасте. Однако лекарство работает, и, по словам врача, работает исключительно хорошо! Ни один из детей в возрасте Кевина с таким заболеванием уже не передвигался самостоятельно. А вот Кевин, который полтора года получает лекарство при поддержке жертвователей Детского фонда, теперь успевает повсюду.
Пожалуйста, помогите Кевину продолжить лечение, ведь этот отважный мальчик так хочет жить и мечтать! Одно из его сокровенных желаний - стать полицейским: получая помощь сам, он хочет посвятить свое будущее помощи и защите других.
Кевину можно помочь, выбрав из выпадющего меню формы пожертвования Kevinile ravim (можно найти как разовое, так и постоянное пожертвование), или осуществив перевод на благотворительный номер счета Детского фонда клиники Тартуского университета, указав в пояснении Kevin:
Имя получателя: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond
Swedbank IBAN EE682200221015828742
SEB IBAN EE261010220014910011
Luminor IBAN EE791700017000285384
LHV IBAN EE527700771000610813
Coop IBAN EE824204278603586607
или позвонив на благотворительные номера Детского фонда:
позвонив по номеру 900 5025, пожертвуете 5 евро
позвонив по номеру 900 5100, пожертвуете 10 евро
позвонив по номеру 900 5500, пожертвуете 50 евро
Сумма пожертвования будет добавлена к счету за телефон за текущий месяц.