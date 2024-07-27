В летние месяцы многие люди проводят время на дачах и хуторах, неизменно тратя много сил на облагораживание своих домов и участков. Конечно, сделать свой дом и территорию возле него красивее – естественное желание любого человека, но в конце 1930-х в Эстонии эта деятельность приняла масштаб поистине национальной кампании, пишет историк Иван Лаврентьев.
ИСТОРИЯ ⟩ Как в 1930-х принялись разом украшать всю Эстонию
Государственный переворот Константина Пятса в 1934 году во многих вопросах изменил историю нашей страны. Помимо желания оставаться у власти во что бы то ни стало (Пятс и на демократических выборах неоднократно показывал хорошие результаты) глава государства преследовал и более амбициозные цели.
Перефразируя заголовок известной статьи, написанной полвека спустя, можно сказать, что шесть лет Пятс и его соратники постоянно задавались вопросом: как нам обустроить Эстонию? Все его дальнейшее правление было наполнено амбициозными идеями и всевозможными способами вовлекать народ в различные массовые и патриотические движения.
Сложно сказать, насколько эта деятельность была продиктована политическими соображениями, а в какой мере власти действительно хотели изменить страну и свой народ.
Среди прочего, на середину 1930-х пришлась очередная волна эстонизации имен и топонимов - с карты Эстонии должны были окончательно пропасть любые названия населенных пунктов, имеющие немецкую этимологию. Доходило до курьезов: центральные власти спускали на места указания сменить название, однако волости отказывались.
К примеру, волость Саку под Таллинном следовало переименовать, поскольку название указывало на исторического помещика Сакка. Много внимания уделялось и всевозможным поискам очищения нации - государственную поддержку получали различные общественные движения, отстаивающие принципы евгеники. Однако самой масштабной и заметной стала общегосударственная акция по украшению страны.
Развитие чувства красоты как задача государства
Политики и идеологи долго искали подходящий формат для акции, которая могла бы коснуться каждого жителя Эстонии. В конце концов, идея озарила Пятса во время поездки в Польшу, где его поразила ухоженность домов и садов и красота ландшафта. По возвращении в Эстонию было решено срочно взяться за дело и привести в порядок всю страну.
В 1935 году началось создание формальных структур, призванных координировать акцию. Было создано Общество украшения домов в сельской местности, а год спустя - Центральный комитет по украшению домов. Состав участников впечатляет: половина министров (социальных дел, дорог, образования, сельского хозяйства и внутренних дел), начальники ряда государственных департаментов, глава Кайтселийта, представители духовенства, а также делегаты от объединений учителей, инженеров, собственников жилья, рыбаков и многих других.
Реальным идеологом движения стал премьер-министр Каарел Ээнпалу (сменивший фамилию с немецкоязычной Эйнбунд). Работа по улучшению страны должна была коснуться абсолютно каждого уголка республики, поэтому требовалась четкая иерархия. Под руководством государственного центрального комитета ячейки были открыты во всех волостях, 507 по всей Эстонии. Напрямую в работе новых структур принимало участие около 8000 человек.
Речь не шла о каком-то разовом мероприятии - украшать страну надлежало до того момента, пока результат не будет достигнут, а значит, на это ушел бы не один год. Чиновники стали разрабатывать подробные и обширные планы, которые охватывали всевозможные аспекты улучшения пространства в городах и селах.
Газета Postimees писала, что «на селе часто спрашивают: как должны выглядеть забор и ворота у хутора? У нас же есть художники, они и должны подготовить рисунки и подходящие узоры. Нужно пропагандировать простые виды деревьев, которые подойдут, чтобы украсить хутор, - их должны предложить специалисты из университета. Необходим стандартизированный подход к декоративным кустарникам и цветам. Для всего этого необходима общая акция. <...> Для аллей нельзя брать какие попало деревья. Следует посмотреть, какая крона вырастет у дерева, чтобы не слишком сильно скрывать дорогу и не наносить вред придорожным полям» (Postimees 26.03.1936, стр. 5).
«Развитие чувства красоты - важная социальная задача», - отметил Пятс, поэтому инструкции должны были предусмотреть среди прочего и подходящие друг другу растения, и правильные цвета для покраски стен домой.
В документах встречаются характерные термины, наподобие «садовой пропаганды». Местные комитеты должны были обеспечить не только приведение в порядок важных центров местной жизни (школа, волостной центр или церковь), но и сподвигнуть всех хуторян сажать декоративные деревья, выравнивать кустарники, украшать дом и т.д.; постепенно государственные рекомендации перешли и внутрь жилья: долой пыль и завалявшийся хлам, мебель нужно приводить в порядок, а в помещения добавить больше света.
Наследие заметно до сих пор
Особый упор делался на молодежь: часто акции начинались именно с того, что школьников призывали прийти на субботник (этот советский термин, конечно же, не употреблялся) и принять участие в ремонте школы или облагораживании прилегающего участка.
Школьники должны были принести новые идеи чистоты и порядка и в свои дома и призвать родителей сделать свой дом, а следовательно и всю Эстонию чище и красивее. Внимание уделяли и образованию для взрослых: по всей стране проходили тематические курсы, где учили правильно сажать растения, красить стены дома и т.п.
Нельзя сказать, что акция охватила всю страну равномерно. Разные волости присылали в Таллинн отчеты как об успехах (в том числе рапортуя, что украшена прям-таки вся волость целиком), так и о трудностях в продвижении кампании среди местных жителей.
Местами отчеты изобилуют статистикой: в 1936-1937 гг. в уездах провели 95 тренингов на тему покраски, в которых приняло участие свыше 2000 человек. За это время новый облик получили тысячи домов: 725 в Вирумаа, 150 на Сааремаа, 350 в Пярнумаа и т.д.
В акцию были вовлечены не только частные лица, но и различные учреждения и объединения. Много результатов этой работы можно найти по сей день и в Таллинне. Например, в 1935-1938 был облагорожен пляж Штромка, привели в порядок парк Сыямяэ в Ласнамяэ, не говоря о сотнях дворов частных домов.
Определенные итоги работы планировалось подвести в 1943 году, когда в Кадриорге должна была пройти выставка наиболее удачных примеров облагороженной Эстонии. Естественно, ей не суждено было состояться. Из-за репрессий, создания колхозов и роста общего бескультурья в советское время многие хутора и деревни увяли, и эстетика отошла на второй план.
Традицию в некоторой мере возродил президент Леннарт Мери в 1997 году, разумеется без свойственных эпохе Пятса воспитательных элементов. В каком-то смысле логическим продолжением движения 1930-х остается и день полезных дел «Сделаем!», который также охватывает всю страну и активно проводится вот уже два десятка лет.
Однако если вы увидите ухоженный хутор где-то вдали от больших городов, или же, наоборот, аккуратный участок в Нымме - то знайте, что наверняка основу этой простой, но обаятельной красоте владельцы дома заложили еще в конце 1930-х годов.
При подготовке материала использована статья Kalmo, Hent (2021). Kadrioru aednik. Konstantin Päts ja autoritaarne karakter. Vikerkaar, 3.