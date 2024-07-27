ИСТОРИЯ Как в 1930-х принялись разом украшать всю Эстонию

В 1935 году началось создание формальных структур, призванных координировать акцию. Было создано Общество украшения домов в сельской местности, а год спустя - Центральный комитет по украшению домов. Состав участников впечатляет: половина министров (социальных дел, дорог, образования, сельского хозяйства и внутренних дел), начальники ряда государственных департаментов, глава Кайтселийта, представители духовенства, а также делегаты от объединений учителей, инженеров, собственников жилья, рыбаков и многих других.

Реальным идеологом движения стал премьер-министр Каарел Ээнпалу (сменивший фамилию с немецкоязычной Эйнбунд). Работа по улучшению страны должна была коснуться абсолютно каждого уголка республики, поэтому требовалась четкая иерархия. Под руководством государственного центрального комитета ячейки были открыты во всех волостях, 507 по всей Эстонии. Напрямую в работе новых структур принимало участие около 8000 человек.

Новые аллеи должны были служить исключительно декоративным целям, но при этом не слишком скрывать обзор для автомобилистов. Облагороженные окрестности пляжа в Вильянди, 1939 г. Фото: Picasa

Речь не шла о каком-то разовом мероприятии - украшать страну надлежало до того момента, пока результат не будет достигнут, а значит, на это ушел бы не один год. Чиновники стали разрабатывать подробные и обширные планы, которые охватывали всевозможные аспекты улучшения пространства в городах и селах.