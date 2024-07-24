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Водитель вовремя выбрался из автомобиля, скатившегося в пруд

BNS
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Автомобиль в воде. Иллюстративное фото
Автомобиль в воде. Иллюстративное фото Фото: jgolby/Shutterstock

Во ворник в волости Йыэляхтме в Харьюмаа в пруд скатился автомобиль, водитель вовремя выбрался наружу и не пострадал.

В 15.06 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Йыгала на шоссе Таллинн-Нарва в лесничестве Ания автомобиль Škoda скатился в водозаборный пруд, передал BNS пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.

Спасатели из Кехра выехали на место и проверили, нет ли утечки масла или топлива из автомобиля. Когда выяснилось, что опасности нет, водителю предоставили дальше заниматься буксированием автомобиля.

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