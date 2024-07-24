Водитель вовремя выбрался из автомобиля, скатившегося в пруд

В 15.06 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Йыгала на шоссе Таллинн-Нарва в лесничестве Ания автомобиль Škoda скатился в водозаборный пруд, передал BNS пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.

Спасатели из Кехра выехали на место и проверили, нет ли утечки масла или топлива из автомобиля. Когда выяснилось, что опасности нет, водителю предоставили дальше заниматься буксированием автомобиля.