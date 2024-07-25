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«Держали ее на линии пять часов»: как мошенники оставили жительницу Эстонии без 40 000 евро (1)

Каролийна Вертяева
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Мошенничество. Фото иллюстративное.
Мошенничество. Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks

Орудующие в Эстонии мошенники изобретают все более изощренные схемы обмана. Используя современные технологии и психологические уловки, злоумышленники ловко манипулируют доверчивыми гражданами, лишая их значительных сумм денег.

В последнее время одной из наиболее распространенных и коварных схем является звонок «родственник в беде». При этом сценарии мошенники звонят жителям Эстонии и сообщают, что их близкие попали в опасную ситуацию, требующую немедленных финансовых затрат.

Елена (имя изменено, известно редакции) рассказала, как недавно стала свидетельницей подобного телефонного театра. «Позвонили моей маме, она на моих глазах побледнела, обмякла и села на диван, у нее затряслись руки. Она лишь произнесла: "Валя?" Валей зовут близкую подругу мамы», - рассказала Елена.

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