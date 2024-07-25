Орудующие в Эстонии мошенники изобретают все более изощренные схемы обмана. Используя современные технологии и психологические уловки, злоумышленники ловко манипулируют доверчивыми гражданами, лишая их значительных сумм денег.
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«Держали ее на линии пять часов»: как мошенники оставили жительницу Эстонии без 40 000 евро (1)
В последнее время одной из наиболее распространенных и коварных схем является звонок «родственник в беде». При этом сценарии мошенники звонят жителям Эстонии и сообщают, что их близкие попали в опасную ситуацию, требующую немедленных финансовых затрат.