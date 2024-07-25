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Для русскоязычных учителей разработана программа, которая позволит им остаться в профессии и зарабатывать больше

Валерия Ермакова
, репортер-редактор
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Школа. Иллюстративное фото.
Школа. Иллюстративное фото. Фото: maroke/shutterstock

Чтобы поддержать русскоязычных учителей в трудное время и дать им возможность выйти за рамки ограниченного эстонского рынка, Школа навыков будущего Paprika запускает программу «Дигипедагог».

Программа предназначена для русскоязычных преподавателей, которые в будущем не захотят или не смогут работать в школе, и которые ищут для себя дополнительные или совершенно новые возможности заработка, например, в качестве онлайн-репетитора.

Программа рассчитана на шесть недель и включает в себя два основных модуля. Первый модуль предпринимательский и он будет посвящен искусству создания фирмы и ведения бухгалтерии.

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