Чтобы поддержать русскоязычных учителей в трудное время и дать им возможность выйти за рамки ограниченного эстонского рынка, Школа навыков будущего Paprika запускает программу «Дигипедагог».
Для подписчиков
Для русскоязычных учителей разработана программа, которая позволит им остаться в профессии и зарабатывать больше
Программа предназначена для русскоязычных преподавателей, которые в будущем не захотят или не смогут работать в школе, и которые ищут для себя дополнительные или совершенно новые возможности заработка, например, в качестве онлайн-репетитора.