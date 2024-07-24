«Я общался на эту тему со многими предпринимателями. Мое мнение таково: на самом деле одним из самых безболезненных решений было бы снижение не облагаемого налогом минимума. Сейчас этот минимум, вроде бы, составляет 654 евро, а его хотят поднять до 700. Если, например, на один год снизить его до 200, это принесет 800 миллионов евро», - сказал Вескимяги.