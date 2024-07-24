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Предприниматель: вместо повышения налогов надо снизить не облагаемый налогом минимум (1)

rus.postimees.ee
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Энн Вескимяги, председатель правления Эстонского союза производителей мебели.
Энн Вескимяги, председатель правления Эстонского союза производителей мебели. Фото: Madis Veltman

Вместо дальнейшего повышения налогов следует снизить не облагаемый налогом минимум до 200 евро и заморозить индексацию на год, заявил предприниматель Энн Вескимяги на Vikerraadio.

«Я общался на эту тему со многими предпринимателями. Мое мнение таково: на самом деле одним из самых безболезненных решений было бы снижение не облагаемого налогом минимума. Сейчас этот минимум, вроде бы, составляет 654 евро, а его хотят поднять до 700. Если, например, на один год снизить его до 200, это принесет 800 миллионов евро», - сказал Вескимяги.

«И второе, что я бы предложил, но в этом трудно убедить политиков, - это заморозка индексации», - добавил он.

Ежегодно пенсии и зарплаты высших государственных служащих индексируются в зависимости от увеличения налоговых поступлений и стоимости жизни.

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