Вместо дальнейшего повышения налогов следует снизить не облагаемый налогом минимум до 200 евро и заморозить индексацию на год, заявил предприниматель Энн Вескимяги на Vikerraadio.
«Я общался на эту тему со многими предпринимателями. Мое мнение таково: на самом деле одним из самых безболезненных решений было бы снижение не облагаемого налогом минимума. Сейчас этот минимум, вроде бы, составляет 654 евро, а его хотят поднять до 700. Если, например, на один год снизить его до 200, это принесет 800 миллионов евро», - сказал Вескимяги.
«И второе, что я бы предложил, но в этом трудно убедить политиков, - это заморозка индексации», - добавил он.
Ежегодно пенсии и зарплаты высших государственных служащих индексируются в зависимости от увеличения налоговых поступлений и стоимости жизни.