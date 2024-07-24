Ср, 24.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

ГАЛЕРЕЯ В центре Таллинна человек попал под машину

Ээро Вабамяги
Copy

В Таллинне переходящего дорогу мужчину сбил автомобиль.

Сегодня в 9:47 полиция получила сообщение о том, что на Тартуском шоссе, 40, водитель BMW сбила на пешеходном переходе мужчину 56 лет.

Женщина 27 лет ехала на зеленый свет светофора, в то время как мужчина начал переходить пешеходный переход, где и произошло столкновение.

Управлявшая автомобилем BMW была трезва и имела соответствующую категорию водительского удостоверения.

Скорая помощь доставила мужчину в больницу.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх