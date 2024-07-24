ГАЛЕРЕЯ ⟩ В центре Таллинна человек попал под машину
Сегодня в 9:47 полиция получила сообщение о том, что на Тартуском шоссе, 40, водитель BMW сбила на пешеходном переходе мужчину 56 лет.
Женщина 27 лет ехала на зеленый свет светофора, в то время как мужчина начал переходить пешеходный переход, где и произошло столкновение.
Управлявшая автомобилем BMW была трезва и имела соответствующую категорию водительского удостоверения.
Скорая помощь доставила мужчину в больницу.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются.