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РАЙНЕР САКС ВСУ близки к масштабному использованию разработанных в самой Украине ракет

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Sander Ilvest
  • Украине в очередной раз удалось поразить беспилотниками аэродром близ Ростова
  • В Румынии прозвучали сигналы воздушной тревоги
  • Ракеты украинского производства станут важным дополнением к нарушению логистики агрессора

МИД КНР посчитал необходимым перед визитом в Пекин министра иностранных дел Украины публично заявить, что Китай всегда выступал за прекращение боевых действий и мирное разрешение конфликта, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Перевод: Павел Соболев

При этом в позициях, озвученных представителем Пекина, не упоминаются принципы ООН, уважение суверенитета и территориальной целостности, а агрессия России против Украины до сих пор называется «украинским кризисом». Иными словами, КНР не изменила своей позиции и продолжает поддерживать подход России к прекращению войны против Украины. Отдельный вопрос - насколько активно КНР работает над распространением этой точки зрения.

Украинская дроновая атака

Украинские СМИ опубликовали вчера результаты атаки беспилотника на аэродром в Морозовске два дня назад (в Ростовской области на юге России). Первоначально сообщалось, что аэродром атаковали до восьми дронов. Спутниковые фотографии, опубликованные вчера, показывают по меньшей мере пять крупных зон возгорания на территории аэродрома.

Среди прочего серьезно пострадали пусковые установки зенитных комплексов С-300, а также, судя по всему, один самолет Су-34, радары и хранилища топлива. В общем, это очень серьезные повреждения. Но самое главное, что как минимум пять дронов поразили цель, то есть российская ПВО не смогла обеспечить защиту столь важного объекта.

Сегодня рано утром был атакован Харьков, где произошло несколько взрывов. По предварительным данным, атака была осуществлена ​​ракетами С-300. Таким образом, российской армии удалось доставить в районы Белгородской области новые системы С-300, в связи с чем могут возобновиться ежедневные обстрелы Харькова.

Предыдущие огневые установки были уничтожены украинской армией в мае. Украинской армии необходимо больше ракет ATACMS для защиты своих городов вблизи российской границы. Кроме того, США должны ослабить ограничения на использование этих ракет на территории России.

ПВО Украины этой ночью также работала в районе Киева. Об активности иранских дронов сообщили ночью из нескольких регионов Украины. Спустя несколько месяцев снова сообщалось об атаке дронов в районе порта Измаил в дельте Дуная, что также означает, что воздушная тревога была активирована и на румынской стороне. Более подробная информация пока не разглашается.

Положение на поле боя

Вчера российская армия продолжила активные атаки на всех направлениях наступления.

В Харьковской области российская армия пытается увеличить интенсивность своих атак, но продвигаться вперед россиянам там не удается. В районе Сватово и Северодонецка наступательный потенциал российских частей в направлении Купянска вчера был исчерпан.

Более активное наступление, вероятно, продолжится в течение нескольких дней.

Нападения на Лиман были активными, но безрезультатными. Атаки российских частей на Северск в районе населенного пункта Спорное были несколько активнее обычного. Российской армии не удалось добиться значительных успехов.

Атаки в Часовом Яре вчера продолжались с меньшей интенсивностью, чем днем ранее. Обстрелы в районе Торецка постоянно идут в высоком темпе. Сильное давление продолжается на южной стороне поселка Нью-Йорк. В результате вчерашних атак украинские силы не сдали свои позиции.

Наступление на Покровск продолжается с прежними темпами, и здесь российским частям удалось улучшить свои позиции. Ежедневный прогресс невелик, но в сумме за несколько недель в некоторых точках удалось продвинуться на несколько километров. Некоторые украинские блогеры называют ситуацию в некоторых местах критической. При этом потери российских подразделений очень велики, и вчера в этом районе был потерян еще один штурмовик Су-25. Южнее продолжаются позиционные бои, серьезных изменений на линии фронта не происходит.

На Южном фронте российские части практически бездействовали вчера, при этом вчера же украинские дроны вновь атаковали железнодорожный паром в порту Кавказ на российской стороне Керченского пролива. Предыдущие нападения на железнодорожные паромы произошли в мае, когда два парома были выведены из строя.

Как известно, предположительно по железнодорожной ветке Крымского моста могут проходить только более легкие поезда, а важные военные грузы перевозятся именно железнодорожными паромами через Керченский пролив.

Больше таких барж в Керченском проливе на данный момент быть не должно, если только России в последние несколько месяцев не удалось адаптировать новые суда для работы в Керченском проливе. Поэтому российское военное командование должно вновь начать использовать мост через Керченский пролив для железнодорожного транспорта. Пока этого не было сделано из-за опасений, что конструкции моста были повреждены в результате атак в предыдущие годы.

Командование украинской группировкой на Южном фронте сообщило, что российская армия имеет в оккупированной Запорожской области около 90 000 военнослужащих, кроме того, за последние несколько недель были введены еще около 2000 военнослужащих. Тем не менее, украинские военные считают, что угрозы крупного наступления на Южном фронте пока нет. Численность и возможности имеющихся сил позволяют россиянам продолжать ежедневные небольшие атаки.

Большие надежды на «Нептун»

Президент Украины вчера заявил, что Украина близка к развертыванию ракет собственной разработки. Вероятно, речь идет о разработках ракеты «Нептун», изначально замысленной для обороны кораблей, но она может использоваться и для атаки наземных целей. На сегодняшний день известно несколько случаев, в которых можно предполагать использование ракеты «Нептун» при атаках на территорию России и оккупированного Крыма.

Если Украине удастся начать серийное производство этих ракет в ближайшие месяцы, то, вероятно, они все же не смогут производиться в таких больших количествах, чтобы это решающим образом повлияло на ситуацию по всему фронту. Но в ситуации, когда от западных стран Украине удается получать различные крылатые и баллистические ракеты в небольших количествах и с серьезными ограничениями по целям их применения, ракеты производства самой Украины станут очень важным дополнением к возможностям украинской армии в прорыве тыла агрессора и обрушению логистики россиян.

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