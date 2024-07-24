РАЙНЕР САКС ВСУ близки к масштабному использованию разработанных в самой Украине ракет

На Южном фронте российские части практически бездействовали вчера, при этом вчера же украинские дроны вновь атаковали железнодорожный паром в порту Кавказ на российской стороне Керченского пролива. Предыдущие нападения на железнодорожные паромы произошли в мае, когда два парома были выведены из строя.

Как известно, предположительно по железнодорожной ветке Крымского моста могут проходить только более легкие поезда, а важные военные грузы перевозятся именно железнодорожными паромами через Керченский пролив.

Больше таких барж в Керченском проливе на данный момент быть не должно, если только России в последние несколько месяцев не удалось адаптировать новые суда для работы в Керченском проливе. Поэтому российское военное командование должно вновь начать использовать мост через Керченский пролив для железнодорожного транспорта. Пока этого не было сделано из-за опасений, что конструкции моста были повреждены в результате атак в предыдущие годы.

Командование украинской группировкой на Южном фронте сообщило, что российская армия имеет в оккупированной Запорожской области около 90 000 военнослужащих, кроме того, за последние несколько недель были введены еще около 2000 военнослужащих. Тем не менее, украинские военные считают, что угрозы крупного наступления на Южном фронте пока нет. Численность и возможности имеющихся сил позволяют россиянам продолжать ежедневные небольшие атаки.

Большие надежды на «Нептун»

Президент Украины вчера заявил, что Украина близка к развертыванию ракет собственной разработки. Вероятно, речь идет о разработках ракеты «Нептун», изначально замысленной для обороны кораблей, но она может использоваться и для атаки наземных целей. На сегодняшний день известно несколько случаев, в которых можно предполагать использование ракеты «Нептун» при атаках на территорию России и оккупированного Крыма.

Если Украине удастся начать серийное производство этих ракет в ближайшие месяцы, то, вероятно, они все же не смогут производиться в таких больших количествах, чтобы это решающим образом повлияло на ситуацию по всему фронту. Но в ситуации, когда от западных стран Украине удается получать различные крылатые и баллистические ракеты в небольших количествах и с серьезными ограничениями по целям их применения, ракеты производства самой Украины станут очень важным дополнением к возможностям украинской армии в прорыве тыла агрессора и обрушению логистики россиян.