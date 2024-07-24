Скоро в Эстонии будет введен новый налог, содержание которого придумавшие его политики не знают

Главных инициаторов повышения налогов во вторник было трудно застать. Единственным, кто ответил на звонок, был лидер социал-демократов Лаури Ляэнеметс, который продолжит исполнять обязанности министра внутренних дел. Он отметил, что детали налоговых изменений следует уточнять в Министерстве финансов. «Это было не так, что социал-демократы дали указание, а остальные подчинились. Это была совместная работа. Мы предложили принцип, что вся налоговая нагрузка не должна ложиться на плечи трудящихся», - сказал Ляэнеметс. Он добавил, что в переговорах также принимали участие ставший министром экономики Эркки Кельдо (Партия реформ), премьер-министр Кристен Михал и канцлер Министерства климата Кейт Каземетс, которые занимались расчетами - точную информацию можно узнать у них.