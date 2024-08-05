В конце июня Совет Евросоюза принял очередной пакет санкций против России, цель которого - ослабить военного агрессора и лишить возможности влиять на внутреннюю политику стран ЕС. Введен запрет на финансирование партий, медиа-предприятий и неправительственных организаций. Пока мало ясности в том, как эти ограничения будут применять. Rus.Postimees выяснял, на каких организациях они могут отразиться и будут ли принимающие стороны и плательщики в РФ обходить новые ограничения.