В конце июня Совет Евросоюза принял очередной пакет санкций против России, цель которого - ослабить военного агрессора и лишить возможности влиять на внутреннюю политику стран ЕС. Введен запрет на финансирование партий, медиа-предприятий и неправительственных организаций. Пока мало ясности в том, как эти ограничения будут применять. Rus.Postimees выяснял, на каких организациях они могут отразиться и будут ли принимающие стороны и плательщики в РФ обходить новые ограничения.
24 июня Совет Европейского союза принял очередной, уже четырнадцатый пакет санкций против России. Пакет включает меры в отношении 116 физических и юридических лиц и отдельных секторов российской экономики.
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