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На озере Ляммиярв пограничники задержали судно с иностранцами, прибывшее из России

BNS
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Озеро. Иллюстративное фото
Озеро. Иллюстративное фото Фото: Zane Bitere / LETA

Погранохрана задержала на озере Ляммиярв компанию на лодке, незаконно приплывшую из России.

Во вторник, незадолго до полуночи, пограничники зафиксировали пересечение контрольной линии Мехикоорма.

Патрульный корабль погранохраны отреагировал на инцидент и задержал на озере прибывшее из России судно с 13 иностранцами, передал BNS пресс-секретарь Лыунаской префектуры.

В среду рано утром, иностранцев передали российской погранохране.

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