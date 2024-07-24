На озере Ляммиярв пограничники задержали судно с иностранцами, прибывшее из России

Во вторник, незадолго до полуночи, пограничники зафиксировали пересечение контрольной линии Мехикоорма.

Патрульный корабль погранохраны отреагировал на инцидент и задержал на озере прибывшее из России судно с 13 иностранцами, передал BNS пресс-секретарь Лыунаской префектуры.