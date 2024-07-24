Сегодня в Тарту торговый центр Lõunakeskus и предприятия в прилегающем торговом парке остались без электричества.
Крупный торговый центр в разгар рабочего дня остался без электричества
Перевод: Павел Соболев
Отключение электроэнергии произошло в торговом центре и на прилегающей территории незадолго до 11 часов. В Elektrilevi сообщили, что отключение электроэнергии произошло из-за повреждения кабеля при проведении экскаваторных работ.
Электроснабжение непосредственно торгового центра Lõunakeskus было восстановлено в 11.12. Остальным потребителям, у которых пропало электричество из-за того же сбоя, электроэнергия снова стала поступать в 11.45.