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Крупный торговый центр в разгар рабочего дня остался без электричества

Эйли Арула
, журналист
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Рядом с Lõunakeskus сейчас идут работы по сооружению детской площадки.
Рядом с Lõunakeskus сейчас идут работы по сооружению детской площадки. Фото: Signe Oidekivi

Сегодня в Тарту торговый центр Lõunakeskus и предприятия в прилегающем торговом парке остались без электричества.

Перевод: Павел Соболев

Отключение электроэнергии произошло в торговом центре и на прилегающей территории незадолго до 11 часов. В Elektrilevi сообщили, что отключение электроэнергии произошло из-за повреждения кабеля при проведении экскаваторных работ.

Электроснабжение непосредственно торгового центра Lõunakeskus было восстановлено в 11.12. Остальным потребителям, у которых пропало электричество из-за того же сбоя, электроэнергия снова стала поступать в 11.45.

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