Вадим Белобровцев Семейная политика правительства: что дальше – налог на детей?

Что это означает на практике? Детские пособия, начиная с первого ребенка, могут или сократить, или начать их выплачивать, исходя из доходов родителей. Какой доход при этом является настолько высоким, чтобы родители, с точки зрения наших власть имущих, не нуждались в детских пособиях, будет решать то самое правительство.

«Действительно ли каждая семья с тремя детьми находится в такой финансовой ситуации, когда ей ежемесячно нужны деньги налогоплательщиков?» - задается вопросом министр социальной защиты Сигне Рийсало. Любопытно, когда по ее же инициативе правительство год назад урезало пособия многодетным семьям на 200 евро в месяц, никто не потрудился изучить вопрос, насколько той или иной многодетной семье будет без этих денег сложнее - деньги отобрали у всех.

Усугубление демографического кризиса неминуемо

Детское пособие в Эстонии, на самом деле, настолько небольшое, что разговоры о его урезании или отмене уже сами по себе заставляют чувствовать стыд за собственное государство - 80 евро в месяц на первого и второго ребенка и 100 евро на третьего. Учитывая сумасшедшую инфляцию в течение последних двух лет, на эти деньги уже толком ничего не купишь - родители, например, один раз могут сходить в магазин за продуктами.

Напомню, все это происходит на фоне ужасающей демографической ситуации, когда рождаемость в Эстонии ставит всё новые антирекорды. С 2022 года показатели рождаемости - самые низкие за последние 100 лет с лишним (соответствующую статистику начали вести с 1918 года). По самым последним данным, в июне этого года в Эстонии родился 801 ребенок, тогда как в июне прошлого этот показатель был 915. Рождаемость сокращается, а правительство не находит ничего лучше, чем урезать детские пособия и отменять налоговые льготы на детей (да, это тоже было сделано последним правительством Каллас).

Интересно, какой логикой руководствуются представители правящей коалиции, когда в ходе жесточайшего в истории демографического кризиса не только не помогают имеющимся и будущим родителям дополнительно, а, напротив, сокращают детские пособия и даже думают о том, чтобы вообще отобрать их у какой-то части семей? Мне моя логика подсказывает, что таким образом можно добиться лишь еще большего сокращения рождаемости. Кроме того, не секрет, что многие сейчас задумываются о переезде из Эстонии в страны с более благоприятной ситуацией в экономике и безопасности. Неужели правительство не беспокоит настолько серьезная ситуация?