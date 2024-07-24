Правительство Каи Каллас, вступившее в должность в апреле 2023 года, быстро окрестили самым враждебным по отношению к семьям в новейшей истории Эстонии. Даже в сложные для страны и ее жителей 90-е годы пособия на детей не сокращались, а в наше время коалиция реформистов, социал-демократов и «Ээсти 200» сделала это не моргнув и глазом. Теперь мы видим, что такой же курс намерено продолжить и новое правительство, состоящее из тех же трех партий. Интересно, что нас ждет дальше - налог на детей? Таким вопросом задается заместитель председателя Центристской фракции Рийгикогу Вадим Белобровцев.
Вадим Белобровцев ⟩ Семейная политика правительства: что дальше – налог на детей?
Предыдущее правительство под руководством Каи Каллас, «неожиданно» обнаружив после парламентских выборов 2023 года в госбюджете огромную дыру, стало искать новые способы отъема денег у населения. Было принято решение о поднятии ставок налога с оборота и подоходного налога, а также различных акцизов. Придумали автомобильный налог. Но все равно оказалось мало, и тогда вспомнили про детей и пенсионеров. Недолго думая, отобрали 200 евро в месяц у многодетных семей, сократив пособия, которые сами же повысили годом ранее.
А потом прилетело и пенсионерам: наплевав на прописанное в коалиционном договоре обещание не облагать среднюю пенсию подоходным налогом, коалиция поступила именно так.
Власть продолжит забирать деньги у детей и пенсионеров
Правительство Кристена Михала разработало новый коалиционный договор, правда, пообещав оставить в силе и предыдущий. Серьезно относиться к этому документу очень сложно, поскольку, как я уже сказал, коалиция спокойно нарушает прописанные в коалиционном договоре обещания. И договор, может, и новый, а курс, взятый правительством Каллас, все тот же: уже объявлено, что снова будут повышены акцизы, ставки подоходного налога и налога с оборота. От введения автоналога новая коалиция, разумеется, отказываться не собирается. Так что фестиваль налогов, как его назвал сам Михал, продолжится.
Но новое правительство, похоже, такое же ненасытное, как и предыдущее. И снова жадные взоры управленцев устремились на семьи с детьми и пенсионеров. Последним повезло больше - их решили (пока!) больше не трогать, хотя новая старая коалиция (нового в ней ничего особенно и нет - у власти остались те же партии), как выяснили журналисты, обсуждала возможность сократить, заморозить или даже отменить индексацию пенсий, а заодно и выплату пособия одиноким пенсионерам. А вот семьям, особенно многодетным, похоже, опять придется несладко - новое правительство намерено к осени продумать, «в какой мере может быть изменена система начисления детских пособий, и возможно ли выплачивать их по мере необходимости».
Что это означает на практике? Детские пособия, начиная с первого ребенка, могут или сократить, или начать их выплачивать, исходя из доходов родителей. Какой доход при этом является настолько высоким, чтобы родители, с точки зрения наших власть имущих, не нуждались в детских пособиях, будет решать то самое правительство.
«Действительно ли каждая семья с тремя детьми находится в такой финансовой ситуации, когда ей ежемесячно нужны деньги налогоплательщиков?» - задается вопросом министр социальной защиты Сигне Рийсало. Любопытно, когда по ее же инициативе правительство год назад урезало пособия многодетным семьям на 200 евро в месяц, никто не потрудился изучить вопрос, насколько той или иной многодетной семье будет без этих денег сложнее - деньги отобрали у всех.
Усугубление демографического кризиса неминуемо
Детское пособие в Эстонии, на самом деле, настолько небольшое, что разговоры о его урезании или отмене уже сами по себе заставляют чувствовать стыд за собственное государство - 80 евро в месяц на первого и второго ребенка и 100 евро на третьего. Учитывая сумасшедшую инфляцию в течение последних двух лет, на эти деньги уже толком ничего не купишь - родители, например, один раз могут сходить в магазин за продуктами.
Напомню, все это происходит на фоне ужасающей демографической ситуации, когда рождаемость в Эстонии ставит всё новые антирекорды. С 2022 года показатели рождаемости - самые низкие за последние 100 лет с лишним (соответствующую статистику начали вести с 1918 года). По самым последним данным, в июне этого года в Эстонии родился 801 ребенок, тогда как в июне прошлого этот показатель был 915. Рождаемость сокращается, а правительство не находит ничего лучше, чем урезать детские пособия и отменять налоговые льготы на детей (да, это тоже было сделано последним правительством Каллас).
Интересно, какой логикой руководствуются представители правящей коалиции, когда в ходе жесточайшего в истории демографического кризиса не только не помогают имеющимся и будущим родителям дополнительно, а, напротив, сокращают детские пособия и даже думают о том, чтобы вообще отобрать их у какой-то части семей? Мне моя логика подсказывает, что таким образом можно добиться лишь еще большего сокращения рождаемости. Кроме того, не секрет, что многие сейчас задумываются о переезде из Эстонии в страны с более благоприятной ситуацией в экономике и безопасности. Неужели правительство не беспокоит настолько серьезная ситуация?