В Москве взорвали автомобиль. Ранен офицер ГРУ, сообщили СМИ, но есть и другая версия

Газета «Коммерсант», не указывая источник информации, утром писала, что пострадавший в результате подрыва автомобиля на севере Москвы служил в ГРУ и отвечал в своей части за средства связи.

Версия о том, что подорвали офицера ГРУ

Первым эту версию опубликовал телеграм-канал Astra. Он утверждал, что взорванный джип Toyota Land Cruiser принадлежит заместителю начальника передающего радиоцентра войсковой части в Подмосковье Андрею Торгашову. Позже эту фамилию назвало и государственное агентство ТАСС.

Официально МВД фамилий не называло и сообщало только о детонации неустановленного предмета, установленного в автомобиле, и двух пострадавших. Следственный комитет России уточнял, что инцидент произошел на улице Синявинской, избегая слова «взрыв».

«Коммерсант» также утверждал, что в связи с личностью пострадавшего следователями в числе прочих отрабатывается версия, связанная с действиями украинских спецслужб и их агентов.

Источник ТАСС заявлял, что следствием рассматриваются несколько версий подрыва Toyota Land Cruiser. «По одной из них взрыв связан со служебной деятельностью владельца транспортного средства», - говорил собеседник агентства. Хозяин джипа ТАСС называл участником «специальной военной операции» (войны в Украине).

Альтернативная версия

Вскоре появилась другая версия. Сначала телеграм-канал «360.ru» сообщил, что смог связаться с женой Торгашова, которая заявила, что с ее мужем «все в порядке», а информация СМИ - фейк. По ее словам, взорвавшемся автомобиле был другой человек, пишет канал.