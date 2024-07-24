Рано утром во вторник во дворе жилого дома в Москве был взорван джип Toyota Land Cruiser. Утром СМИ утверждали, что в машине мог находиться офицер Минобороны России. Позже появилась другая версия: офицер замначальника радиоцентра спутниковой связи Андрей Торгашов не имеет отношения к этому автомобилю, взорвался автомобиль его тезки, он тоже военный.
В Москве взорвали автомобиль. Ранен офицер ГРУ, сообщили СМИ, но есть и другая версия
Газета «Коммерсант», не указывая источник информации, утром писала, что пострадавший в результате подрыва автомобиля на севере Москвы служил в ГРУ и отвечал в своей части за средства связи.
Версия о том, что подорвали офицера ГРУ
Первым эту версию опубликовал телеграм-канал Astra. Он утверждал, что взорванный джип Toyota Land Cruiser принадлежит заместителю начальника передающего радиоцентра войсковой части в Подмосковье Андрею Торгашову. Позже эту фамилию назвало и государственное агентство ТАСС.
Официально МВД фамилий не называло и сообщало только о детонации неустановленного предмета, установленного в автомобиле, и двух пострадавших. Следственный комитет России уточнял, что инцидент произошел на улице Синявинской, избегая слова «взрыв».
«Коммерсант» также утверждал, что в связи с личностью пострадавшего следователями в числе прочих отрабатывается версия, связанная с действиями украинских спецслужб и их агентов.
Источник ТАСС заявлял, что следствием рассматриваются несколько версий подрыва Toyota Land Cruiser. «По одной из них взрыв связан со служебной деятельностью владельца транспортного средства», - говорил собеседник агентства. Хозяин джипа ТАСС называл участником «специальной военной операции» (войны в Украине).
Альтернативная версия
Вскоре появилась другая версия. Сначала телеграм-канал «360.ru» сообщил, что смог связаться с женой Торгашова, которая заявила, что с ее мужем «все в порядке», а информация СМИ - фейк. По ее словам, взорвавшемся автомобиле был другой человек, пишет канал.
Затем финансируемый государством канал RT сообщил, что лично Торгашов опроверг информацию о том, что его машина взорвалась на стоянке в Москве. Как и Astra, RT называет его замначальника радиоцентра спутниковой связи.
Согласно сообщению, Торгашов заявил, что о происшедшем узнал, когда был на работе. По его словам, он не имеет отношения к этому автомобилю: «Я даже не проживаю в том районе. Я в совсем другом месте проживаю».
Издание «Агентство» попыталось связаться Торгашовым, но вызов по телефону и в телеграме был отклонен после гудков.
Телеграм-канал Baza утверждает, что во взорванной машине находился человек с таким же именем и фамилией, что и Торгашов, не имеющий отношения к упомянутой воинской части, но тоже военный. «Коммерсант» тоже уточнил, что пострадавшим оказался Торгашова.
«Владелец машины - полковник, руководитель одного из подразделений Генштаба. Взрывное устройство мощностью около 500 грамм в тротиловом было заложено под водительское сиденье», - заявил источник «Интерфакса». По его словам, следствие отрабатывает все версии, в том числе версию об украинском следе.
Как бы то ни было, по данным ТАСС, возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК РФ) и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ)». «Коммерсант» предполагал, что дело могут переквалифицировать на теракт.
Судя по опубликованным фото и видео, взрыв произошел во дворе многоэтажного жилого дома. СМИ сообщали, что мужчина получил тяжелые ранения, его жена также пострадала.
Телеканал НТВ сообщал, что внедорожник взорвался около 6:30, когда супруги сели в машину. Такая картина видна и на видео.