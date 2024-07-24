Гуляющий по лесу человек спас попавших в беду редких птенцов

Когда специалисты Департамента охраны окружающей среды прибыли на место, выяснилось, что гнездо с птенцами осоедов упало с дерева.

К счастью, взрослые птицы продолжали заботиться о птенцах на земле. Оценив ситуацию, опытный специалист решил вернуть гнездо на дерево, укрепить его более прочными ветками и вернуть туда птенцов.

На инцидент отреагировал Тармо, ведущий специалист по природоохранной деятельности Департамента охраны окружающей среды и член клуба орнитологов. Он хорошо знаком с жизнью хищных птиц и имеет большой опыт обращения с ними. Подобное возвращение птенцов в гнездо следует доверять специалистам, у которых есть необходимый опыт и оборудование.

«Ошибкой было бы забрать птенцов с собой и потом думать об их будущем: таким образом человек лишил бы птенцов возможности расти в естественной среде под присмотром родителей. Только взрослые птицы могут научить своих птенцов необходимым для дальнейшей жизни навыкам», - говорят в Департаменте охраны окружающей среды.

Если люди в природе встречают детеныша животного и считают, что он нуждается в помощи, прежде чем вмешиваться, следует обратиться за советом по государственному информационному телефону 1247.