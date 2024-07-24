Статистика Wolt: именно эти блюда жители Эстонии заказывают чаще всего

«Мы видим, что летом предпочтения клиентов Wolt смещаются в сторону более легких и свежих продуктов. Особой популярностью в Эстонии пользуются различные салаты: с начала июня их стали заказывать на 15 процентов чаще. Кроме того, люди часто заказывают врапы с курицей и шашлык», - говорит глава Wolt в странах Балтии Мантас Ломсаргис.

В предпочтениях эстонцев, латышей и литовцев есть как различия, так и сходство. Классический чизбургер популярен у покупателей по всей Балтии. При этом количество его заказов в Эстонии снизилось на пять процентов по сравнению с зимним периодом, а в Литве чизбургерам предпочитают шашлыки. Летом латыши предпочитают домашнюю еду, например, куриные котлеты и картофельное пюре.