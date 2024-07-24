В Ласнамяэ началось строительство «Улицы-гостиной»

«Этот проект придаст новый облик микрорайону Мустакиви и сделает городское пространство более оживленным и уютным», - сказал исполняющий обязанности старейшины Ласнамяэ заместитель старейшины Кирилл Клаус.

Название «Улица-гостиная» отражает цель проекта - создать общественное пространство, которое стало бы своего рода продолжением гостиной как комнаты. Чтобы превратить пустовавшие до сих пор окрестности автобусной остановки «Мустакиви» в привлекательный и популярный объект городского пространства проектом предусмотрены установка павильонов с уличной мебелью и малых архитектурных форм, а также озеленение.

Улица образует связующее звено между парком Тондилоо/Кивила, детскими садами Мустакиви и Кивила, жилыми кварталами и автобусной остановкой «Мустакиви», делая территорию более целостной и обрамляя траектории движения пешеходов. Проект привнесет в микрорайон уютное и привлекательное общественное пространство с расширенными возможностями для времяпрепровождения.

Проект осуществляется отделом пространственного планирования Таллиннского центра стратегического управления и Таллиннским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства.