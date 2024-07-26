Вера идет в ресторан «Бог солнца» для журналистов, или Маленький сосед большой «Аргентины»

«У нас полный дом мясоедов, а они будут наших мужчин овощами кормить? Да кто к ним пойдет?» - раздавалось в офисных коридорах. «Кафе открывается в восемь утра, но сразу после открытия ты ничего захватить с собой в офис не можешь: надо ждать, пока приготовят кашу или омлет, а булочек или пирожков еще нет», - успели нажаловаться коллеги, смена которых тоже начинается в восемь.