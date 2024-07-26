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Вера идет в ресторан «Бог солнца» для журналистов, или Маленький сосед большой «Аргентины»

Вера Копти
, журналист
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Интерьер нового кафе.
Интерьер нового кафе. Фото: Ra Pagar & Resto

Когда в бизнес-центрах открывается новое заведение общественного питания, белые воротнички начинают его въедливо тестировать, и, чтобы добиться признания избалованных соседними кафе и ресторанами гостей, надо постараться. А если новичок еще и вегетарианец, то придирок не избежать. 

В модном и престижном бизнес-центре Fahle park на месте приказавшего долго жить кафе Manoly пару недель назад открылось вегетарианское заведение Ra Pagar & Resto.

«У нас полный дом мясоедов, а они будут наших мужчин овощами кормить? Да кто к ним пойдет?» - раздавалось в офисных коридорах. «Кафе открывается в восемь утра, но сразу после открытия ты ничего захватить с собой в офис не можешь: надо ждать, пока приготовят кашу или омлет, а булочек или пирожков еще нет», - успели нажаловаться коллеги, смена которых тоже начинается в восемь.

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