Вера идет в ресторан «Бог солнца» для журналистов, или Маленький сосед большой «Аргентины»

Когда в бизнес-центрах открывается новое заведение общественного питания, белые воротнички начинают его въедливо тестировать, и, чтобы добиться признания избалованных соседними кафе и ресторанами гостей, надо постараться. А если новичок еще и вегетарианец, то придирок не избежать.
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В модном и престижном бизнес-центре Fahle park на месте приказавшего долго жить кафе Manoly пару недель назад открылось вегетарианское заведение Ra Pagar & Resto.