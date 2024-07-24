«Вести переговоры с Россией». Что на самом деле сказал глава МИД Украины во время визита в Китай

Во время переговоров Кулеба также заявил, что справедливый мир в Украине отвечает интересам Китая, в частности, способствует его торговле с Европой. Он добавил, что отношения между Пекином и Киевом стоит строить, учитывая будущее членство Украины в Евросоюзе, о чем уже начались переговоры.

После начала полномасштабной агрессии против Украины страны Запада запретили поставлять в Россию множество товаров. Они также обвиняют не присоединившийся к санкциям Китай в предоставлении Москве продуктов, которые помогают ей производить оружие.

«Российская агрессия стоит не только на пути развития Украины. Она также мешает международной стабильности, развитию добрососедских отношений, и в частности, развитию торговли между Китаем и Европой», - подчеркнул Кулеба.

В сообщении МИД Китая также отмечается, что Украина и Китай - это дружественные страны, которые имеют отношения стратегического сотрудничества.

«Они уважают друг друга и относятся друг к другу как равные стороны, и взаимовыгодное сотрудничество продолжает развиваться», - говорится в сообщении.

Ван И во время переговоров заявил, что Китай всегда выступал за политическое решение кризиса в Украине, сообщает МИД Китая.