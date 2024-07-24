Урве Тийдус вернется в Рийгикогу в качестве заместителя Каллас

Поскольку вчера премьер-министр предыдущего правительства Кая Каллас была освобождена от обязанностей члена правительства, с сегодняшнего дня восстановлены ее полномочия в Рийгикогу.

Руководство Рийгикогу решило, что с четверга членом парламента станет заместитель Урве Тийдус, которая была членом Рийгикогу и до возвращения Каллас в парламент.