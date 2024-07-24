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Урве Тийдус вернется в Рийгикогу в качестве заместителя Каллас

rus.postimees.ee
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Урве Тийдус.
Урве Тийдус. Фото: Sander Ilvest

После вступления нового правительства в должность Урве Тийдус станет членом Рийгикогу вместо Каи Каллас.

Поскольку вчера премьер-министр предыдущего правительства Кая Каллас была освобождена от обязанностей члена правительства, с сегодняшнего дня восстановлены ее полномочия в Рийгикогу.

Руководство Рийгикогу решило, что с четверга членом парламента станет заместитель Урве Тийдус, которая была членом Рийгикогу и до возвращения Каллас в парламент.

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