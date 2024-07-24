Министр обороны Великобритании Джон Хили посетит с визитом Эстонию

В среду Хили был в Германии, где договорился с министром обороны Германии Борисом Писториусом о более тесном сотрудничестве в области обороны и безопасности между двумя странами. Министры подписали совместную декларацию по обороне, первую в своем роде между странами НАТО.

По словам Писториуса, документ обязывает укреплять оборонную промышленность двух стран, теснее сотрудничать в области разработки и закупок вооружений, а также координировать поддержку Украины.

Эта декларация укрепляет европейскую опору НАТО, а значит, и НАТО в целом, добавил он на совместной пресс-конференции.

Хили, которого в столице Германии встречали с воинскими почестями, заявил, что углубление сотрудничества в оборонной сфере укрепит безопасность обеих стран, а также их экономику.

Впервые посетивший Берлин в качестве министра обороны Великобритании Джон Хили сказал, что двусторонняя оборонная декларация сигнализирует о начале развития и углубления отношений между нашими двумя странами, которые внесут важный вклад в коллективную безопасность Европы.

Хили уже побывал во Франции, а на следующей неделе посетит Польшу и Эстонию.