Государство изменит требования к владению эстонским для учителей и руководителей школ

Как передала BNS пресс-служба правительства, согласно законопроекту, учителя, педагогический и воспитательный персонал, руководители образовательных учреждений, их заместители и завучи должны будут владеть эстонским языком на уровне C1. Это также будет распространяться на помощников учителей в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях.

В проекте упоминаются должности, требующие владения эстонским языком на уровне не ниже B2, например, учителя иностранных языков, помощники воспитателей в дошкольных учреждениях, а также учителя и помощники воспитателей, работающие в школах или классах, где обучение ведется не на эстонском языке.

В проекте уточняются названия специалистов, для которых требуется уровень владения языком C1. В то время как в настоящее время в нормативном акте упоминаются только учителя для детей с особым потребностям, проект добавляет к ним логопедов, школьных психологов и социальных педагогов. Проект также требует, чтобы специалисты, услугами которых пользуются люди, для которых эстонский язык не является родным, владели эстонским языком на уровне не ниже B2.

Постановление вступит в силу как общее правило, но для его реализации будут предоставлены переходные периоды. Например, сотрудники, помогающие воспитателям в детских садах, должны будут овладеть языком на уровне B2 к 1 сентября 2026 года, а логопеды и социальные педагоги, работающие в детских учреждениях и школах, - на уровне C1 с 1 августа 2026 года.

Учителя, работающие в общеобразовательной школе или в классе общеобразовательной школы, язык обучения которой с 1 июля этого года не является эстонским, должны будут довести свой уровень владения эстонским языком до B2 к 1 августа 2025 года.