- Да. Случаев побед в его возрасте не так много, но они есть. Они у всех на слуху, они очень важные. Но да, конечно, наша четверка гребцов не является фаворитом, кто-то говорит, что даже попадание в финальную шестерку стало бы успехом.

Но академическая гребля - вид спорта, в котором многое зависит от мельчайших деталей. Как ты выспался, какой дует ветер, какая идет волна, какую дорожку получаешь в финале. Для кого-то эти факторы могут сложиться крайне негативно, для других - наоборот, благоприятно. Так что, разумеется, голову на отсечение, что Эстония получит медаль в гребле, дать нельзя, но и исключить такой вариант я бы тоже не взялся.

Фрагмент передачи. Фото: Оливер Каур

Что касается Хейки Наби, то, может быть, он один из самых мотивированных в эстонской делегации спортсменов. Тяжелый у него был этот период с дисквалификацией, с судами, хотел он доказать, что ни в чем не виноват. Пусть он не на сто процентов был оправдан по всем показателям, но, по большому счету, свое честное имя сохранил.