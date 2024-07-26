В пятницу вечером в Париже торжественно откроются XXXIII летние Олимпийские игры. О том, в каких дисциплинах эстонские спортсмены имеют шансы на самые высокие места и даже награды, будет ли в общем медальном зачете настоящая борьба за первое место вестись только между США и КНР, какие возможности заявить о себе Олимпиада дает Украине, и обо многом другом в студии Postimees порассуждал спортивный журналист, комментатор телеканала ETV+ Алексей Маргиев.
Студия Postimees: главная наша надежда на медаль в Париже – десятиборец Эрм, но блеснуть могут и Ефимова с Наби (9)
Выдержки из беседы:
- В преддверии Олимпиады в эстонской прессе неоднократно подчеркивалось, что Эстония едет в Париж с самой малочисленной - если говорить о летних Олимпиадах - делегацией спортсменов с момента восстановления независимости. Многим кажется, что это признак определенного упадка эстонского спорта высших достижений. Справедлива ли такая оценка?
- Я думаю, что спортивная делегация Эстонии на этих играх очень хорошая. Что касается количества, то количество и качество - это не всегда понятия тождественные. На этой Олимпиаде сразу в нескольких видах спорта у Эстонии есть надежды на очень высокие результаты.
Сейчас у нас меньше таких спортсменов, которые отправляются на Олимпийские игры не бороться за высокие места, а просто поучаствовать, в соответствии с олимпийским принципом «Главное - не победа, а участие». В нынешней делегации очень много спортсменов, которые будут бороться за высокое место. Я не говорю, что все они будут бороться прямо за медали, но на высокие места многие могут пробиться.
- В последнее время эстонские спортсмены добивались крупных успехов на титульных соревнованиях, например, это пловчиха Энели Ефимова и легкоатлет Йоханнес Эрм. Но все-таки они чемпионы Европы, а в их видах есть очень много сильных спортсменов с других континентов. Может ли Эстония рассчитывать в Париже на медали от Ефимовой и Эрма, или это немного дилетантский оптимизм? Главные ли это наши медальные надежды в Париже?
- Абсолютно согласен с тем, что именно с этими именами связываются наши главные надежды на медаль. Перспектив завоевать медаль, мне кажется, больше у Йоханнеса Эрма. Во-первых, чемпионом Европы он стал с очень хорошим результатом. В десятиборье результат - это очень важный критерий. И этот результат в таблице лучших сумм сезона - один из лучших сейчас.
Во-вторых, один из главных конкурентов Эрма, канадец Лепаж не сможет выступить из-за травмы. То есть, некоторые факторы начинают говорить в пользу Эрма еще до начала Олимпиады.
Плюс, важный козырь Эрма - это его психологическое состояние. Он умеет очень спокойным подходить к любому старту. Это было очень хорошо видно на последнем чемпионате Европы. Даже после небольшой неудачи в одном виде он абсолютно спокойно выходил на следующий…
- Кто-то говорит, что у него нервы крепче, чем у Эрки Нооля…
- Да. И мне кажется, что на Олимпиаде это очень важный фактор. Конечно, олимпийская атмосфера совсем другая, и когда ты живешь в олимпийской деревне, все чувствуется по-другому, так что мы только опытным путем сможем понять, как Йоханнес справится с олимпийской атмосферой.
Он едет в Париж в качестве главной надежды эстонского спорта, и это тоже наверняка оказывает определенное психологическое давление. Но мне кажется, что его внутренний психологический мир таков, что он сможет с этим давлением справиться.
То же самое можно сказать и про Энели Ефимову. Она - девушка, очень уверенная в себе, она сконцентрирована на своих результатах, на своем любимом виде спорта, на любимой дистанции. Конечно, по таблице лучших результатов сезона в мире автоматически назвать ее претендентом на медали нельзя. Но ей определенно по силам выйти в финал, а при определенных раскладах - и побороться за медаль.
Если это получится, это было бы здорово. Пожелаем, чтобы и наши медальные надежды в отношении этих спортсменов, и мечты самих Йоханнеса и Эмили реализовались.
- Среди эстонских спортсменов, которые будут выступать в Париже, есть и те, кому уже знакомо чувство присутствия на олимпийском пьедестале. Это борец Хейки Наби, есть такие люди и в четверке гребцов. У Наби был период дисквалификации, эстонская парная четверка в академической гребле сейчас тоже в самую-самую мировую элиту своего вида не входит. Можно ли от наших ветеранов ожидать, что они вновь блеснут на Олимпиаде?
- Я думаю, что мы обязаны этого ожидать! Люди, которые прошли определенный возраст в спорте, и продолжают соревноваться на топ-уровне… У них мотивация запредельная. А мотивация - это главное, что толкает людей вперед и позволяет добиваться высоких результатов. Можно вспомнить тут фехтовальщицу Ирину Эмбрих, которая в этом году снова стала чемпионкой Европы…
- Гребец Тыну Эндрексон старше, чем Ирина Эмбрих…
- Да. Случаев побед в его возрасте не так много, но они есть. Они у всех на слуху, они очень важные. Но да, конечно, наша четверка гребцов не является фаворитом, кто-то говорит, что даже попадание в финальную шестерку стало бы успехом.
Но академическая гребля - вид спорта, в котором многое зависит от мельчайших деталей. Как ты выспался, какой дует ветер, какая идет волна, какую дорожку получаешь в финале. Для кого-то эти факторы могут сложиться крайне негативно, для других - наоборот, благоприятно. Так что, разумеется, голову на отсечение, что Эстония получит медаль в гребле, дать нельзя, но и исключить такой вариант я бы тоже не взялся.
Что касается Хейки Наби, то, может быть, он один из самых мотивированных в эстонской делегации спортсменов. Тяжелый у него был этот период с дисквалификацией, с судами, хотел он доказать, что ни в чем не виноват. Пусть он не на сто процентов был оправдан по всем показателям, но, по большому счету, свое честное имя сохранил.
Он едет на Олимпиаду, чтобы доказать, что он до сих пор остается борцом топ-класса. В этой тяжелой категории, в которой он выступает, там часто все решается одним баллом. Или вообще тем, кто при ничейном счете последним завоевал очко. Многое зависит и от сетки при жеребьевке. Варианты всегда есть, в том числе и на медаль.
- Обречена ли нынешняя Олимпиада быть в плане общего медального зачета борьбой за первое место только между США и КНР, или это не так уж очевидно?
- Мне кажется, что американцы выиграют медальный зачет. Насколько большим будет отрыв, сейчас сказать трудно. Но думаю, что они могут даже выиграть с заметным отрывом от конкурентов.
Второй командой по уровню я действительно считаю сборную Китая. А вот за третью строчку будет сумасшедшая борьба между Францией, Великобританией, Японией, Германией и, возможно, даже еще какими-то странами.
Что касается американцев, то у них олимпийский спорт на топ-уровне. Они культивируют практически все виды. И делегация у них всегда одна из самых многочисленных, и на медали они претендуют в очень многих видах. В том числе - в медалоемких; это плавание, легкая атлетика, где они выигрывают очень много медалей, что дает очень серьезную заявку на победу в общекомандном зачете.
Плюс американцы и в игровых видах спорта сильны. В отличие от того же Китая, у американцев есть шансы победить в мужском баскетболе, в женском водном поло. В волейболе они сильны, и в пляжном волейболе. Их гегемония в плане медального зачета вполне объяснима тем, как развивается спорт в этой стране.
- Третий год продолжается полномасштабная российская военная агрессия против Украины, Украина защищает свою свободу на военном фронте, на политическом, на дипломатическом; к последнему, наверное, стоит отнести и сферу большого спорта. Завоеванные на Олимпиаде медали тут никак лишними не будет. На прошлой Олимпиаде в Токио Украина выиграла много медалей, 19, но золотую - только одну. Наверное, сейчас есть шансы выступить успешнее? На кого украинцы сейчас особенно сильно надеются?
- Украинская делегация сейчас тоже не самая многочисленная, но если говорить о качестве спортсменов, то многие претендуют на медали. Главная звезда - Ярослава Могучих, легкоатлетка, которая совсем недавно побила очень долго державшийся рекорд мира в прыжках в высоту. Кстати, она живет и тренируется в Эстонии, так что и с Эстонией у нее есть связь.
Могучих - главная надежда украинской олимпийской делегации. Не единственная, но чуть ли не стопроцентно именно ей уже как бы выписали золото. Конечно, и ей придется побороться за золотую медаль, однако по уровню она действительно сейчас стоит выше своих конкуренток. Но опять же: на Олимпийских играх легко не бывает никому. А если же говорить о публикациях в украинских СМИ, то украинским спортсменам прогнозируют от пяти до семи золотых наград Олимпиады в Париже.
Смотрите в записи полную версию разговора!