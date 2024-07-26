- В преддверии Олимпиады в эстонской прессе неоднократно подчеркивалось, что Эстония едет в Париж с самой малочисленной - если говорить о летних Олимпиадах - делегацией спортсменов с момента восстановления независимости. Многим кажется, что это признак определенного упадка эстонского спорта высших достижений. Справедлива ли такая оценка? Или, быть может, причина скорее в ужесточении квалификационных требований, а если говорить о соискателях высоких мест, то их в эстонской сборной нынче в действительности довольно много?

- В последнее время эстонские спортсмены добивались очень крупных успехов на титульных соревнованиях, например, это пловчиха Энели Ефимова и легкоатлет Йоханнес Эрм. Кому-то, наверное, кажется, а почему бы им не выиграть теперь и медали на Олимпиаде, но они все-таки чемпионы Европы, а в их видах есть очень много сильных спортсменов с других континентов, и есть такая объективная вещь, как таблица лучших результатов сезона в мире. Может ли Эстония рассчитывать в Париже на медали от Ефимовой и Эрма, или это будет немного дилетантский оптимизм? Главные ли это наши медальные надежды в Париже?

- По традиции на летних Олимпийских играх доминируют спортсмены США, исключением была Олимпиада 2008 года в Пекине, когда спортсмены КНР обошли американцев в медальном зачете. На других Олимпиадах спортсмены США обычно занимали первое место с довольно большим отрывом, но вот на прошлой Олимпиаде в Токио преимущество США над Китаем было минимальным, и не так уж сильно отстали Япония и Великобритания. Обречена ли нынешняя Олимпиада быть на уровне общего медального зачета борьбой за первое место только между США и КНР, или это не так уж очевидно?

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