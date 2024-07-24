Евродепутат Яна Тоом обратилась к министру внутренних дел из-за роста числа мошенничеств

Перевод: Сергей Светлов

«Ко мне обращается все больше людей, которые так или иначе сталкиваются с ростом числа мошенничеств в нашей стране. У них создается впечатление, что государство не способно их защитить и полиция ничего не делает», - написала Тоом в своем запросе, направленном министру внутренних дел Лаури Ляэнеметсу.

Тоом хочет узнать у министра внутренних дел, каковы причины роста мошенничеств и какова ситуация в стране в целом в этом году, а также как министерство оценивает эту проблему. Кроме того, Тоом интересуется, какие меры уже предприняты и что планируется сделать для остановки роста этого вида преступлений.

В своем письме Тоом ссылается на слова главы Пыхьяской префектуры полиции Атса Кюбарсеппа, охватывающего Харьюмаа и Таллинн, который заявил, что за прошедший год наибольший рост среди преступлений наблюдается именно в мошенничествах, количество которых увеличилось на 22 процента по сравнению с 2022 годом. В прошлом году в Харьюмаа было совершено 389 мошенничеств, из которых 339 - в интернете.

Количество интернет-мошенничеств в прошлом году по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 34 процента. В Таллинне и Харьюмаа общий ущерб от мошенничеств в прошлом году составил более 48 миллионов евро. Особенно пострадали представители старшего поколения.