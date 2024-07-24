Вице-мэр Яшин: ожидается решение правительства об уровне владения языком у учителей

На прошлой неделе Postimees писал о результатах языковых экзаменов для учителей. Выяснилось, что в начале июня 395 работников образования сдали языковой экзамен на уровень B2, а 388 - на уровень C1, что означает, что необходимый уровень языка достигли соответственно 90 и 70 педагогов.

Вице-мэр Таллинна по вопросам образования Алексей Яшин («Ээсти 200») заявил в интервью ERR, что сейчас ожидается решение правительства, которое прояснит, смогут ли учителя с уровнем языка B1 продолжать работать в школах, где от них требуется уровень B2. «Если такое решение будет принято, нам придется с 1 августа в Таллине прекратить трудовые договоры лишь с 80 учителями», - сказал Яшин.

Он добавил, что правительство может разрешить учителям с уровнем языка B1 продолжать работать, но учителя с более низким уровнем владения языком не смогут продолжать.

«Если завтра, то есть в четверг, будет принято постановление правительства, которое позволит, например, продолжать работу тем, у кого уровень B1, то это действительно очень разумное и конкретное предложение в текущих условиях, чтобы справиться с переходом на обучение на эстонском языке, что крайне важно и является моим личным приоритетом номер один», - добавил вице-мэр.