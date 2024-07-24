Полиция нашла тело девочки с признаками жестокого насилия вчера сразу после полуночи в промышленной зоне Ландскруны во время обычного патрулирования. Первоначально полиция сообщила, что погибшая - женщина в возрасте 25-35 лет, но сегодня после установления личности жертвы прокуратура сообщила, что убитая - девочка из выпускных классов средней школы, не уточняя ее возраст, как передают Dagens Nyheter и SVT.

«Изучив ее передвижения и действия до убийства, мы получили информацию о другой девочке, - добавил ведущий расследование прокурор Томас Ольвмюр, говоря о предполагаемой убийце. - Ее привезли на допрос вчера после обеда, и сегодня продолжаются ее допросы. Ей также меньше 15 лет. Эта девочка была знакома с убитой».

Кроме убийства, расследование касается похищения человека, так как обстоятельства нахождения тела убитой девочки указывают на то, что перед убийством она была лишена свободы. Полиция сообщила, что ребенка убили неподалеку от места, где было найдено ее тело.

Прокурор добавил в беседе с Dagens Nyheter, что учитывая возраст предполагаемой убийцы, ее невозможно заключить под стражу. «Она взята под опеку социальной службы», - добавил Ольвмюр.

Преступление произошло в воскресенье или понедельник. Предполагаемая убийца пока не признала свою вину.

Назначенный ребенку адвокат Сесилия Джонссон отказалась комментировать позицию своей клиентки по поводу предъявленных ей обвинений. «Сейчас я не могу ничего комментировать», - заявила юрист газете Expressen.