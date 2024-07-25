Уже почти неделю Беларусь ждет в гости граждан Евросоюза без всякой визы. Тем самым, по официальным трактовкам, демонстрируя «миролюбие и открытость». Что это может значить на самом деле? Какие цели преследует эта, на первый взгляд, чисто коммерческая инициатива?
Справедливости ради следует отметить, что еще в 2022 году под грохот канонады с юга Беларусь ввела безвизовый въезд для граждан соседних Литвы, Латвии и Польши. Разумеется, в этих странах не рекомендуют посещать Беларусь, но просто запретить поездки они не могут. Параллельно Российская Федерация внедрила электронные визы – удобные и безотказные. Какие-то 60 евро - и виза страны, методично терзающей Украину, появляется в смартфоне любого, кому она нужна.
Беларусь в своем желании понравиться всем «людям доброй воли» пошла много дальше. Можно ограничиться предположением, что нелегитимному диктатору, называющему себя президентом Беларуси, приятно лишний раз выдать себя за поборника гуманизма и защитника здравого смысла. Он привык лавировать между Европой и Россией, то и дело пытаясь демонстрировать, что захваченное им государство ведет суверенную политику. Однако на этот раз поверхностными причинами дело не ограничивается.
Разумеется, не стоит исключать вероятности того, что граждане Европейского союза и Швейцарской Конфедерации принесут Беларуси какие-то скромные дивиденды. Денег отмена виз приносит всегда намного больше, чем их наличие. Когда я продолжительное время жил в Москве, мне как гражданину Эстонии однажды пришлось обратиться в консульство Беларуси за транзитной визой. Там удивились и пояснили, что деньги в страну привозят не иностранцы, которые туда не ездят, а россияне. Беларуси мои 100 долларов – а именно столько стоил транзит – были не особо нужны, потому что за много месяцев я в их консульстве был такой один.
Теперь, безусловно, кто-то в Беларусь поедет. Из любопытства – единицы. Увидеть землю предков и даже повидать родственников – тоже немного. Тех, кому было бы в других обстоятельствах интересно посетить ранее закрытую страну, оттолкнет близость войны. Вряд ли Лукашенко спит и видит, как по Беларуси разъезжают автобусы с европейскими туристами, которые не могут прийти в себя после красот Витебска и Гродно. При всем уважении к этим, несомненно, интересным городам. Лукашенко, может, и производит впечатление не очень далекого человека, но этот эффект обманчив.
Минский узурпатор не делает ничего без оглядки на Кремль. Видя, как мнется Европа, которая не может ничего сделать с Путиным, он в последнюю очередь инвестирует в создание «позитивного» образа Беларуси через безвизовый туризм. Никаких иллюзий тут быть не может. Страна-союзник агрессора, использующаяся как пункт переброски живой силы и техники, приютившая в прошлом году остатки ЧВК «Вагнер», а с этого года исключившая из конституции безъядерный статус, - может ли такая страна всерьез рассчитывать на приток дополнительных капиталов путем отмены виз?
Скорее всего, расчет здесь на то, что на безвизовый въезд клюнут в первую очередь русскоязычные граждане Эстонии и Латвии, которым неймется навестить Россию, но визовые отношения препятствуют этому. Между Беларусью и Россией нет охраняемой границы с контрольно-пропускными пунктами. Несмотря на гласный запрет иностранцам, приехавшим в Беларусь без визы, пересекать границу с Россией, установить факт этого пересечения можно только в России, если проверить у человека документы.
Будут ли дежурить в кустах под Смоленском российские полицейские в надежде поймать граждан ЕС, решивших посетить Россию без визы, предсказать нельзя. Но я бы на их месте имел в виду такой способ продвижения по службе. Среди европейских туристов, получивших право безвизового въезда, найдется немало тех, кто понадеется незаметно шмыгнуть туда-обратно, чтобы удовлетворить тоску по сокровищам Третьяковки и шелесту истинно русских берез. Тут их и можно будет брать голыми руками за нарушение визового режима.
Более того, в этих нарушениях Россия сейчас очень заинтересована. Пиратская гавань, которой стало в итоге террористическое государство, остро нуждается в пополнении населения и обменном фонде. Иначе говоря, ему нужны заложники. Не вымученные шпионы или наркокурьеры поневоле, а любые правонарушители, которых теперь, согласно все более ужесточающимся законам, будет больше и среди иностранцев. По сути дела, сейчас даже легально въехавший в Россию иностранец беззащитен перед силовыми структурами. Принять его можно за что угодно. А уж добровольный нелегал – это для них просто подарок.
Беларусь, как была, так и осталась транзитной зоной. В том числе, обретя обманчивую привлекательность безвизового въезда на фоне войны, идущей у нее в подбрюшье. Только теперь это потенциальный транзит в одну сторону. В конце концов, если нельзя обменять, можно заставить воевать. Россия же не только убивает, но и сама гибнет на фронте. Ей нужны взрослые люди, которых можно использовать, и дети, которых можно перевоспитать. Для выполнения этой задачи все средства хороши.
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- диктатор
- шенгенская зона
- латвийско-белорусская граница
- Война в Украине
- российский диктатор
- граждане беларуси