Пограничник закрывает ворота со стороны Беларуси. Фото иллюстративное. Фото: VASILY FEDOSENKO/REUTERS

Будут ли дежурить в кустах под Смоленском российские полицейские в надежде поймать граждан ЕС, решивших посетить Россию без визы, предсказать нельзя. Но я бы на их месте имел в виду такой способ продвижения по службе. Среди европейских туристов, получивших право безвизового въезда, найдется немало тех, кто понадеется незаметно шмыгнуть туда-обратно, чтобы удовлетворить тоску по сокровищам Третьяковки и шелесту истинно русских берез. Тут их и можно будет брать голыми руками за нарушение визового режима.

Более того, в этих нарушениях Россия сейчас очень заинтересована. Пиратская гавань, которой стало в итоге террористическое государство, остро нуждается в пополнении населения и обменном фонде. Иначе говоря, ему нужны заложники. Не вымученные шпионы или наркокурьеры поневоле, а любые правонарушители, которых теперь, согласно все более ужесточающимся законам, будет больше и среди иностранцев. По сути дела, сейчас даже легально въехавший в Россию иностранец беззащитен перед силовыми структурами. Принять его можно за что угодно. А уж добровольный нелегал – это для них просто подарок.

Беларусь, как была, так и осталась транзитной зоной. В том числе, обретя обманчивую привлекательность безвизового въезда на фоне войны, идущей у нее в подбрюшье. Только теперь это потенциальный транзит в одну сторону. В конце концов, если нельзя обменять, можно заставить воевать. Россия же не только убивает, но и сама гибнет на фронте. Ей нужны взрослые люди, которых можно использовать, и дети, которых можно перевоспитать. Для выполнения этой задачи все средства хороши.