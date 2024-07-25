Продавец стройматериалов с огромным долгом перевел бизнес на новую фирму

«Это выглядит нехорошо», - сказал санационный консультант Janere Андрес Юхкам, который ничего об этом не знал.

В конце мая Janere отправила своим партнерам письмо, в котором сообщила о внесении изменений в структуру компании и о том, что все связанные с продажами операции будут перенесены в новую фирму Janere Trade OÜ.

«Ранее размещенные заказы, которые еще находятся в работе, будут завершены Janere», - говорилось в сообщении фирмы, налоговый долг которой в настоящее время составляет более полумиллиона евро.

Владелец Janere Янек Рейталу заявил Äripäev, что он не занимается ничем незаконным и не пытается избавиться от долгов, а просто разделил компанию на две части: «В старой фирме остался центральный склад, а в новой - все, что связано с продажами».

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