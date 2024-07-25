Президент США Джо Байден в обращении к нации рассказал, почему принял решение выйти из президентской гонки.
«Демократия важнее личных амбиций». Байден объяснил, почему вышел из гонки
«Я считаю, что мои достижения на посту президента, мое лидерство в мире, мое видение будущего Америки - все это заслуживает второго срока. Но ничто не может встать на пути спасения нашей демократии. Это касается и личных амбиций», - сказал он.
По словам Байдена, за последние недели он понял, что должен объединить страну и Демократическую партию, и лучший способ двигаться вперед - «передать эстафету новому поколению».
«Это лучший способ объединить нашу нацию. В жизни общества есть время и место для людей с многолетним опытом. Также есть время и место для новых голосов, свежих голосов - и да, молодых голосов».
«Я почитаю этот пост, но еще больше я люблю свою страну. Служить этой стране в качестве президента было честью всей моей жизни», - добавил он.
Байден также призвал американцев поддержать Камалу Харрис, которая должна стать кандидатом в президенты США в ближайшее время.
«Я свой выбор сделал, теперь выбор за вами», - сказал Байден.
Жестокая реальность: между строк обращения Байдена
Энтони Зуркер, корреспондент Би-би-си в Северной Америке
Джо Байден в своем выступлении в Овальном кабинете пообещал, что всегда будет идти вровень с американским народом.
Но ему это не совсем удалось. Хотя он и сказал, что пришло время передать эстафету новому поколению и что ему нужно поставить единство партии и американскую демократию выше личных амбиций, он не стал глубоко вдаваться в причины, по которым он принял это решение всего за три месяца до президентских выборов.
Если вчитаться в эти строки, то можно увидеть холодную, жестокую реальность: он ушел в отставку, потому что становилось все более очевидно, что он проиграет.
Отставание в опросах, позорное выступление на дебатах и растущий хор в Демократической партии, призывающий его выйти из гонки, не оставляли ясного пути к победе.
Его речь не заставит замолчать критиков-республиканцев, утверждающих, что если он не может участвовать в выборах, то не может и дальше оставаться на посту.
Он также не преминул похвалить своего вице-президента Камалу Харрис, которую назвал «опытной, сильной, способной» и «невероятным партнером».