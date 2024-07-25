«Демократия важнее личных амбиций». Байден объяснил, почему вышел из гонки

«Я считаю, что мои достижения на посту президента, мое лидерство в мире, мое видение будущего Америки - все это заслуживает второго срока. Но ничто не может встать на пути спасения нашей демократии. Это касается и личных амбиций», - сказал он.

По словам Байдена, за последние недели он понял, что должен объединить страну и Демократическую партию, и лучший способ двигаться вперед - «передать эстафету новому поколению».

«Это лучший способ объединить нашу нацию. В жизни общества есть время и место для людей с многолетним опытом. Также есть время и место для новых голосов, свежих голосов - и да, молодых голосов».

«Я почитаю этот пост, но еще больше я люблю свою страну. Служить этой стране в качестве президента было честью всей моей жизни», - добавил он.

Байден также призвал американцев поддержать Камалу Харрис, которая должна стать кандидатом в президенты США в ближайшее время.

«Я свой выбор сделал, теперь выбор за вами», - сказал Байден.

Жестокая реальность: между строк обращения Байдена

Энтони Зуркер, корреспондент Би-би-си в Северной Америке

Джо Байден в своем выступлении в Овальном кабинете пообещал, что всегда будет идти вровень с американским народом.