Партия «Отечество» требует от правительства последовательного соблюдения языковых требований к учителям.
«Отечество» обеспокоено планами правительства: не совершайте такой исторической ошибки!
«Неприятным сюрпризом является то, что первым решением нового правительства стало смягчение квалификационных требований к учителям школ, переходящих на эстонский язык обучения, - прокомментировал много лет занимавший пост министра образования и науки Тынис Лукас план правительства на заседании в четверг разрешить работать учителям с уровнем владения языком B1. - "Отечество" призывает правительство не совершать такой исторической ошибки!»
«Второе правительство Марта Лаара уже на рубеже тысячелетий установило языковые требования, чтобы те учителя, которые преподают не на госязыке, знали эстонский на среднем уровне. В 2008 году, когда "Отечество" снова определяло языковую политику правительства, в соответствующем постановлении было повторено требование к учителям о среднем уровне владения эстонским языком и уточнено оно было до уровня B2», - продолжил Лукас.
По его словам, таким образом все учителя, преподающие в русских школах, уже 24 года знают, что им необходимо знать эстонский на среднем уровне, чтобы оставаться в профессии, и уже 16 лет, что необходимо сдать экзамен на уровень B2. «Сказать, что это новость, о которой стало известно только в конце 2022 года, когда опять-таки по инициативе "Отечества" был узаконен полный переход на эстоноязычное образование, неверно», - отмечает он.
По словам Лукаса, есть четыре очевидные причины, почему даже те учителя, которые в процессе перехода на эстоноязычное образование еще несколько лет продолжат преподавать на русском, должны знать эстонский язык как минимум на среднем уровне.
«Прежде всего, это безопасность учеников: в ситуациях, требующих оперативного вмешательства, учителя должны понимать информацию на эстонском языке. Во-вторых, быть в курсе общественного устройства и находиться в эстонском инфопространстве. В-третьих, иметь возможность посещать эстоноязычные курсы повышения квалификации. В-четвертых, все дела в школе ведутся на эстонском языке: чтобы ориентироваться в них и участвовать в обсуждениях, необходимо владеть госязыком», - перечислил он.
Перенося сроки выполнения языкового требования, правительство переворачивает сложившуюся логику с ног на голову, дает неквалифицированному учителю повод сохранить свою должность и связывает руки директору при кадровых перестановках, считает Лукас.
«Вместо того, чтобы признавать тех учителей и руководство школ, которые были прилежными, правительство идет на уступки тем, кто до сих пор не считал необходимым овладеть государственным языком на надлежащем уровне. Это несправедливо и неуважительно по отношению к тем, кто был старательным, и к руководителям школ, которые были более требовательными, чем, возможно, некоторые другие», - добавил бывший министр.