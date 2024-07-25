«Отечество» обеспокоено планами правительства: не совершайте такой исторической ошибки!

«Неприятным сюрпризом является то, что первым решением нового правительства стало смягчение квалификационных требований к учителям школ, переходящих на эстонский язык обучения, - прокомментировал много лет занимавший пост министра образования и науки Тынис Лукас план правительства на заседании в четверг разрешить работать учителям с уровнем владения языком B1. - "Отечество" призывает правительство не совершать такой исторической ошибки!»

«Второе правительство Марта Лаара уже на рубеже тысячелетий установило языковые требования, чтобы те учителя, которые преподают не на госязыке, знали эстонский на среднем уровне. В 2008 году, когда "Отечество" снова определяло языковую политику правительства, в соответствующем постановлении было повторено требование к учителям о среднем уровне владения эстонским языком и уточнено оно было до уровня B2», - продолжил Лукас.

По его словам, таким образом все учителя, преподающие в русских школах, уже 24 года знают, что им необходимо знать эстонский на среднем уровне, чтобы оставаться в профессии, и уже 16 лет, что необходимо сдать экзамен на уровень B2. «Сказать, что это новость, о которой стало известно только в конце 2022 года, когда опять-таки по инициативе "Отечества" был узаконен полный переход на эстоноязычное образование, неверно», - отмечает он.