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Портал недвижимости открыл раздел объявлений о продаже и покупке объектов за границей

rus.postimees.ee
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Недвижимость в Турции.
Недвижимость в Турции. Фото: kinnisvara24.ee

Запущенный несколько дней назад раздел зарубежной недвижимости уже посетили более 10 000 раз. В нем представлены предложения из 11 стран мира.

Портал Kinnisvara24 предлагает возможность покупать, продавать и арендовать зарубежную недвижимость, принадлежащую эстонским жителям и компаниям.

«В последние месяцы с нами связывались многие жители Эстонии и местные предприятия, владеющие недвижимостью за границей, которые хотели бы продать или сдать ее в аренду своим соотечественникам. Кроме того, возрос и интерес эстонцев к предложениям зарубежной недвижимости», - объяснил создание нового раздела объявлений исполнительный директор Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ.

Недвижимость на Кипре.
Недвижимость на Кипре. Фото: kinnisvara24.ee

До сих пор людям приходилось искать и распространять информацию о продаже и аренде зарубежной недвижимости в группах социальных сетей и на зарубежных порталах, куда жители Эстонии заходят нечасто.

Цель Kinnisvara24 заключается не в том, чтобы массово размещать объявления с зарубежных порталов на своем сайте.

«Мы предлагаем возможность общаться напрямую с владеющим недвижимостью соотечественником, чью репутацию можно проверить, кто знает особенности рынка и законодательство страны, где находится недвижимость, и с которым проще заключить сделку на родном языке», - пояснил Уйбомяэ.

По его словам, новый раздел сайта также предоставляет живущим за границей эстонским маклерам отличную возможность предлагать свои объекты жителям страны.

Недвижимость в Грузии.
Недвижимость в Грузии. Фото: kinnisvara24.ee

Уйбомяэ отметил, что новый раздел сайта приняли весьма положительно. На данный момент там больше всего предложений с Кипра и из Дубая, но также представлены такие экзотические страны, как Доминиканская Республика и Объединенные Арабские Эмираты. «Очень интересно увидеть, в насколько разнообразных уголках мира  занимаются недвижимостью жители Эстонии», - сказал руководитель портала.

Если говорить о предложениях, представленных на портале сейчас, то самая доступная недвижимость находится в Грузии, где цены на квартиры в новостройках начинаются от 38 500 евро. В то же время на портале есть и семикомнатная вилла в Дубае стоимостью более 3,8 миллиона евро. Впрочем, в Дубае можно купить квартиру в новом доме и за 150 000 евро.

По словам Уйбомяэ, Kinnisvara24 стремится предложить безопасную и удобную онлайн-среду, где можно получить хорошее представление о зарубежной недвижимости. В целях обеспечения надежности предложений на портале, для размещения объявлений как компаниям, так и частным лицам необходимо создать учетную запись, данные которой можно проверить для предотвращения мошенничества. В качестве дополнительной гарантии безопасности в ближайшее время портал планирует ввести и требование аутентификации.

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