Запущенный несколько дней назад раздел зарубежной недвижимости уже посетили более 10 000 раз. В нем представлены предложения из 11 стран мира.
Портал недвижимости открыл раздел объявлений о продаже и покупке объектов за границей
Портал Kinnisvara24 предлагает возможность покупать, продавать и арендовать зарубежную недвижимость, принадлежащую эстонским жителям и компаниям.
«В последние месяцы с нами связывались многие жители Эстонии и местные предприятия, владеющие недвижимостью за границей, которые хотели бы продать или сдать ее в аренду своим соотечественникам. Кроме того, возрос и интерес эстонцев к предложениям зарубежной недвижимости», - объяснил создание нового раздела объявлений исполнительный директор Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ.
До сих пор людям приходилось искать и распространять информацию о продаже и аренде зарубежной недвижимости в группах социальных сетей и на зарубежных порталах, куда жители Эстонии заходят нечасто.
Цель Kinnisvara24 заключается не в том, чтобы массово размещать объявления с зарубежных порталов на своем сайте.
«Мы предлагаем возможность общаться напрямую с владеющим недвижимостью соотечественником, чью репутацию можно проверить, кто знает особенности рынка и законодательство страны, где находится недвижимость, и с которым проще заключить сделку на родном языке», - пояснил Уйбомяэ.
По его словам, новый раздел сайта также предоставляет живущим за границей эстонским маклерам отличную возможность предлагать свои объекты жителям страны.
Уйбомяэ отметил, что новый раздел сайта приняли весьма положительно. На данный момент там больше всего предложений с Кипра и из Дубая, но также представлены такие экзотические страны, как Доминиканская Республика и Объединенные Арабские Эмираты. «Очень интересно увидеть, в насколько разнообразных уголках мира занимаются недвижимостью жители Эстонии», - сказал руководитель портала.
Если говорить о предложениях, представленных на портале сейчас, то самая доступная недвижимость находится в Грузии, где цены на квартиры в новостройках начинаются от 38 500 евро. В то же время на портале есть и семикомнатная вилла в Дубае стоимостью более 3,8 миллиона евро. Впрочем, в Дубае можно купить квартиру в новом доме и за 150 000 евро.
По словам Уйбомяэ, Kinnisvara24 стремится предложить безопасную и удобную онлайн-среду, где можно получить хорошее представление о зарубежной недвижимости. В целях обеспечения надежности предложений на портале, для размещения объявлений как компаниям, так и частным лицам необходимо создать учетную запись, данные которой можно проверить для предотвращения мошенничества. В качестве дополнительной гарантии безопасности в ближайшее время портал планирует ввести и требование аутентификации.