Портал недвижимости открыл раздел объявлений о продаже и покупке объектов за границей

Портал Kinnisvara24 предлагает возможность покупать, продавать и арендовать зарубежную недвижимость, принадлежащую эстонским жителям и компаниям.

«В последние месяцы с нами связывались многие жители Эстонии и местные предприятия, владеющие недвижимостью за границей, которые хотели бы продать или сдать ее в аренду своим соотечественникам. Кроме того, возрос и интерес эстонцев к предложениям зарубежной недвижимости», - объяснил создание нового раздела объявлений исполнительный директор Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ.

Недвижимость на Кипре. Фото: kinnisvara24.ee

До сих пор людям приходилось искать и распространять информацию о продаже и аренде зарубежной недвижимости в группах социальных сетей и на зарубежных порталах, куда жители Эстонии заходят нечасто.

Цель Kinnisvara24 заключается не в том, чтобы массово размещать объявления с зарубежных порталов на своем сайте.

«Мы предлагаем возможность общаться напрямую с владеющим недвижимостью соотечественником, чью репутацию можно проверить, кто знает особенности рынка и законодательство страны, где находится недвижимость, и с которым проще заключить сделку на родном языке», - пояснил Уйбомяэ.

По его словам, новый раздел сайта также предоставляет живущим за границей эстонским маклерам отличную возможность предлагать свои объекты жителям страны.

Недвижимость в Грузии. Фото: kinnisvara24.ee