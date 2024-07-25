Мифы о финансовом мошенничестве: помогает ли защитить деньги обертывание банковской карты фольгой?

Руководитель отдела по борьбе с отмыванием денег банка Citadele Виктор Ткаченко рассказал о самых распространенных мифах о финансовом мошенничестве и способах его предотвращения.

Миф 1: мошенники могут похитить деньги с находящейся в кармане банковской карты

Распространено мнение, что, держа платежный терминал или другое подобное устройство рядом с карманом или кошельком жертвы, мошенники могут незаметно снять деньги с банковской карты человека, например, проходя мимо него по улице, в автобусе или в очереди в магазине. Один из распространяющихся в интернете курьезных советов на этот случай – держать банковскую карту завернутой в фольгу, чтобы устройство мошенника не могло ее считать.

По словам Виктора Ткаченко, хотя с помощью различных устройств действительно можно получить данные и деньги с банковской карты, на самом деле риск этого не очень велик: «Для получения данных или денег необходимо держать платежный терминал или другое подобное устройство очень близко к поддерживающей бесконтактные платежи карте, и в определенном положении относительно чипа карты. Это трудно сделать незаметно, и в большинстве случаев терминал не может считать карту через кошелек или сумку».

Для защиты денег достаточно положить карту в кошелек и надежно убрать его в сумку или рюкзак. «Не нужно оборачивать карту фольгой», - добавил Ткаченко.