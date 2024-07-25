Полиция просит помощи в поиске 74-летнего Александра, который 17 июля утром ушел из своего дома в Хаапсалу.
Пошел в магазин и пропал: в Эстонии ищут 74-летнего Александра
Александр ушел из дома в магазин на улице Кастани и пропал. Скорее всего, он передвигается по Хаапсалу пешком. Мобильного телефона у него нет.
Полицейские проверили всевозможные места и пообщались с родственниками пропавшего, но безрезультатно.
Его приметы: невысокого роста, худощавого телосложения, лысый, носит седую бородку. Он был одет в кофту с длинными рукавами, брюки и кепку.
Полиция просит всех, кто видел Александра, звонить по номеру 112.