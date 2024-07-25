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Пошел в магазин и пропал: в Эстонии ищут 74-летнего Александра

Rus.Postimees
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Александр.
Александр. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в поиске 74-летнего Александра, который 17 июля утром ушел из своего дома в Хаапсалу.

Александр ушел из дома в магазин на улице Кастани и пропал. Скорее всего, он передвигается по Хаапсалу пешком. Мобильного телефона у него нет.

Полицейские проверили всевозможные места и пообщались с родственниками пропавшего, но безрезультатно.

Его приметы: невысокого роста, худощавого телосложения, лысый, носит седую бородку. Он был одет в кофту с длинными рукавами, брюки и кепку.

Полиция просит всех, кто видел Александра, звонить по номеру 112.

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