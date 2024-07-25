Девелоперы жилой недвижимости не унывают и продолжают новые разработки

Несмотря на затишье на рынке недвижимости, девелоперские компании продолжают активную деятельность и уже в этом году некоторые начинает строительные работы на новых объектах, обеспечивая тем самым устойчивость и рост предприятия на последующие годы.

Так, доходы от продаж Arco Vara во втором квартале 2024 года составили 943 000 евро, что в 3,7 раза больше, чем за тот же период 2023 года. Чистый убыток за второй квартал составил 339 000 евро, а тот же показатель за полугодие - 680 000 евро, что соответствует аналогичному периоду прошлого года.

Подводя итоги прошедшего квартала, глава Arco Vara Мико Нийнемяэ отмечает, что активность в секторе недвижимости остается низкой, а эффект от снижения базовых процентных ставок в экономике пока не ощущается. «Несмотря на отсутствие активности на рынке недвижимости, наша команда смогла продолжить продажи в рамках проекта Kodulahe Rannakalda, а также мы начали предварительные продажи следующего этапа Kodulahe», - комментирует Нийнемяэ финансовые результаты второго квартала.

Arco Vara в настоящее время проводит подготовительные работы для дальнейшего развития квартала Kodulahe, где дочерняя компания предприятия – Arco Tarc – начнет в рамках следующего этапа строительство на участке по адресу Сооди, 6 уже в конце этого года. По предварительным планам, три многоквартирных дома с инновационным фасадным решением по адресу Сооди, 6 будут сданы к концу 2025 года.

В прошлом квартале город Таллинн также приступил к детальной планировке последнего этапа того же жилого квартала для участка по адресу Ламми, 6.

«На этом участке мы планируем возвести около 175 квартир, строительство которых начнется примерно через два года», - добавил Нийнемяэ.

По словам руководителя предприятия, уже началась регистрация заинтересованных в следующем крупном проекте Arco Vara - речь идет о расположенном на берегу озера Харку жилом комплексе Arcojärve, процедура детального планирования которого переходит в стадию приемки.