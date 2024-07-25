«Кто в настоящее время имеет полномочия министра обороны Эстонии? Я не шучу», - написал председатель «Отечества» Урмас Рейнсалу в социальных сетях и поинтересовался, в какой роли Ханно Певкур выступал в США и с кем сегодня в Эстонии встретится министр обороны Великобритании.
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«Я не шучу»: Рейнсалу усомнился в легитимности Певкура
Во вторник новое правительство принесло присягу перед Рийгикогу, но Ханно Певкур находился в командировке и не смог этого сделать. В парламенте было заявлено, что обязанности министра обороны выполняет министр финансов Юрген Лиги.