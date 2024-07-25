«Я не шучу»: Рейнсалу усомнился в легитимности Певкура

Во вторник новое правительство принесло присягу перед Рийгикогу, но Ханно Певкур находился в командировке и не смог этого сделать. В парламенте было заявлено, что обязанности министра обороны выполняет министр финансов Юрген Лиги.

«22 июля президент утвердил в должности правительство в составе 14 человек. При этом в сообщении госсекретаря о назначении правительства от 23 июля говорится, что в правительстве 13 членов, - отмечает Рейнсалу. - Распоряжением премьер-министра замещение министра обороны поручено министру финансов Юргену Лиги до принесения первым присяги. Согласно сайту Минобороны, Ханно Певкур занимает пост министра обороны с 23 июля. Так в качестве кого Певкур представлял нашу страну в США? Согласно пресс-сообщению, в качестве премьер-министра, но в то же время у него нет таких полномочий».