В четверг, 25 июля, в 10 утра в Доме Стенбока прошло первое заседание правительства под руководством премьер-министра Кристена Михала (Партия реформ), а также совещание кабинета министров.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Правительство Кристена Михала собралось на свое первое заседание
Перевод: Сергей Светлов
Посмотрите, как собираются министры и в каком настроении проходят первые минуты заседания.
На заседании правительства государственный секретарь Таймар Петеркоп представил обзор организации работы правительства, разработки проекта программы действий и текущего состояния перенятия директив. Также обсуждался текущий статус процедур нарушения права Европейского союза и деятельность правительственных комиссий.
Министр образования и науки Кристина Каллас («Ээсти 200») предоставила обзор изменений в требованиях к знанию и использованию эстонского языка в связи с переходом на обучение на эстонском языке в дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах и профессионально-технических учебных заведениях.
Министр финансов Юрген Лиги (Партия реформ) представил обзор условий и порядка использования поддержки в рамках программы швейцарско-эстонского сотрудничества на 2022-2029 годы.
Также министр финансов предоставил информацию о состоянии государственного бюджета.
Министры в правительстве Кристена Михала:
Министры от Партии реформ: министр финансов Юрген Лиги, министр климата Йоко Алендер, министр обороны Ханно Певкур, министр социального обеспечения Сигне Рийсало, министр культуры Хейди Пурга и министр экономики и промышленности Эркки Кельдо.
Министры от партии «Ээсти 200»: министр иностранных дел Маргус Цахкна, министр образования и науки Кристина Каллас и министр юстиции и цифрового развития Лийза Пакоста.
Министры от Социал-демократической партии: министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, министр здравоохранения Рийна Сиккут, министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман и Владимир Свет, который занимает должность министра инфраструктуры в Министерстве климата.