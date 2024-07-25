ГАЛЕРЕЯ Правительство Кристена Михала собралось на свое первое заседание

Перевод: Сергей Светлов

Посмотрите, как собираются министры и в каком настроении проходят первые минуты заседания.

На заседании правительства государственный секретарь Таймар Петеркоп представил обзор организации работы правительства, разработки проекта программы действий и текущего состояния перенятия директив. Также обсуждался текущий статус процедур нарушения права Европейского союза и деятельность правительственных комиссий.

Министр образования и науки Кристина Каллас («Ээсти 200») предоставила обзор изменений в требованиях к знанию и использованию эстонского языка в связи с переходом на обучение на эстонском языке в дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах и профессионально-технических учебных заведениях.

Министр финансов Юрген Лиги (Партия реформ) представил обзор условий и порядка использования поддержки в рамках программы швейцарско-эстонского сотрудничества на 2022-2029 годы.

Также министр финансов предоставил информацию о состоянии государственного бюджета.

Министры в правительстве Кристена Михала: Министры от Партии реформ: министр финансов Юрген Лиги, министр климата Йоко Алендер, министр обороны Ханно Певкур, министр социального обеспечения Сигне Рийсало, министр культуры Хейди Пурга и министр экономики и промышленности Эркки Кельдо. Министры от партии «Ээсти 200»: министр иностранных дел Маргус Цахкна, министр образования и науки Кристина Каллас и министр юстиции и цифрового развития Лийза Пакоста. Министры от Социал-демократической партии: министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, министр здравоохранения Рийна Сиккут, министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман и Владимир Свет, который занимает должность министра инфраструктуры в Министерстве климата.