Яшин: в Таллинне экзамен на категорию С1 сдали всего 16 учителей детсадов

По словам вице-мэра столицы Алексея Яшина, детальный обзор языковой ситуации по каждому детскому саду города Таллинна будет доступен только на следующей неделе, передает Rus.ERR.

«В общем могу сказать, что у нас более сорока детских садов перехода. Примерно в 13 детских садах сейчас не все кадры найдены. Мы знаем, что 16 учителей детских садов сдали экзамен», - сказал Яшин, добавив, что всего было 80-90 учителей, которым нужна была категория С1.

Городские власти, по словам вице-мэра, предложили временно тем, кто пока не сдал на соответствующую категорию, перейти из статуса учителя в статус помощника учителя, что, конечно, приведет к потере примерно сорок процентов зарплаты до тех пор, пока не будет сдан экзамен и восстановлен статус учителя.