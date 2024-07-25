До и после Посмотрите, как пустую квартиру превратить в уютное жилище

Дизайнер интерьера отмечает, что выбор ковров добавляет помещению тепла и уюта, а также помогает визуально разделить функциональные зоны. Этот подход особенно рекомендуется в небольших помещениях с множеством различных функций.

Тщательно планируйте и отдавайте предпочтение функциональной мебели

«В небольших помещениях имеет смысл выбирать решения, выполняющие несколько функций. Например, в совмещенной гостиной и кухне книжная полка может выполнять функцию кухонного шкафа, а также места для хранения книг, настольных игр или других предметов», – рекомендовала дизайнер интерьера.

Она также поделилась советом: можно выбрать темный оттенок для шкафа и книжной полки. «Даже в маленькой квартире не нужно бояться темной мебели. Длинные и вертикальные решения в темных тонах подчеркивают высоту потолка и создают визуальное расширение для вертикального пространства», – сказала Салусте.

Чтобы полностью использовать высоту небольшой комнаты, рекомендуется выбирать кухонную мебель и шкафы, доходящие до потолка. Такой подход максимизирует пространство для хранения и способствует созданию среды без беспорядка. Что касается компактной столовой, то для нее дизайнер интерьера выбрала круглый стол: «В ситуациях, когда пространство ограничено, выбор стола без углов позволяет при необходимости создать больше посадочных мест. Здесь мы выбрали круглый стол на одной ножке, за которым могут комфортно разместиться до шести человек».

Выбирайте уютные детали, чтобы в полной мере чувствовать себя дома

«Результаты исследования "Жизнь дома", проведенное IKEA, показывают сильное желание жителей Эстонии ощущать единение с природой у себя дома. Даже не имея балкона, этого единения можно легко добиться, добавив в интерьер растения. Для создания зеленого уголка в доме я рекомендую установить одно большое растение вместе с несколькими растениями поменьше, разместив их на подставках или полках на разной высоте, чтобы образовался вертикальный зеленый оазис», – предложила дизайнер интерьера.

Она рекомендует выбирать натуральные материалы, чтобы интегрировать природу в дом и привнести в комнату теплое и уютное настроение. Бамбуковые абажуры, льняные шторы, чехлы на подушки из натуральных тканей, деревянные шкатулки и плетеные корзины – все это элементы, которые не только украшают помещение, но и служат практичным целям.

Чтобы создать ощущение домашнего уюта, дизайнер интерьера рекомендует установить декоративные светильники, излучающие тепло и создающие приятный свет. «Хорошая идея - разместить на подоконнике небольшие светильники, как это принято в Скандинавии», – добавила дизайнер интерьера.