Универсальность, уют и функциональность являются важными критериями и при сдаче недвижимости в аренду, и при продаже. Дизайнер интерьера делится советами, которые следует учитывать при меблировке недвижимости для продажи или аренды.
До и после ⟩ Посмотрите, как пустую квартиру превратить в уютное жилище
Последние тенденции показывают, что и покупатели жилья, и арендаторы отдают предпочтение полностью меблированному жилью, нежели частично меблированному. И покупатели, и арендаторы стараются избежать неудобств, связанных с обустройством дома, и ценят время, которое они в итоге экономят, выбирая полностью меблированную недвижимость.
Дизайнер интерьера подчеркивает важность создания ощущения домашнего уюта и рекомендует использовать универсальные и компактные решения.
«Квартиры в новых домах часто имеют открытую планировку, где в одном помещении должны быть интегрированы три разные функции: отдых, приготовление и прием пищи. При этом, например, необходимо учитывать наличие электрических розеток и другие ограничения, а также потребности будущих жильцов», – объяснила дизайнер интерьеров IKEA Аннели Салусте.
Она считает, что для обеспечения уюта в доме необходимо соблюдать три основных правила.
Используйте нейтральные цвета с некоторыми яркими акцентами
При обустройстве квартиры для арендатора и с целью обновления интерьера с течением времени рекомендуется выбирать нейтральные цвета для стен, пола и корпусной мебели. В то же время, в интерьер легко добавить тепла и индивидуальности с помощью мягкой или мелкой мебели, текстиля, аксессуаров и растений. В этой квартире преобладают два цвета: черный и белый, роль цветового акцента исполняет зеленое кресло.
«Мы выбрали кухонные шкафы со встроенными ручками, чтобы обеспечить ощущение чистоты и порядка, что очень важно в небольшом пространстве. В то же время фасады шкафов можно легко изменить в любое время, если изменятся ваши потребности и пожелания», – сказала Салусте.
Дизайнер интерьера отмечает, что выбор ковров добавляет помещению тепла и уюта, а также помогает визуально разделить функциональные зоны. Этот подход особенно рекомендуется в небольших помещениях с множеством различных функций.
Тщательно планируйте и отдавайте предпочтение функциональной мебели
«В небольших помещениях имеет смысл выбирать решения, выполняющие несколько функций. Например, в совмещенной гостиной и кухне книжная полка может выполнять функцию кухонного шкафа, а также места для хранения книг, настольных игр или других предметов», – рекомендовала дизайнер интерьера.
Она также поделилась советом: можно выбрать темный оттенок для шкафа и книжной полки. «Даже в маленькой квартире не нужно бояться темной мебели. Длинные и вертикальные решения в темных тонах подчеркивают высоту потолка и создают визуальное расширение для вертикального пространства», – сказала Салусте.
Чтобы полностью использовать высоту небольшой комнаты, рекомендуется выбирать кухонную мебель и шкафы, доходящие до потолка. Такой подход максимизирует пространство для хранения и способствует созданию среды без беспорядка. Что касается компактной столовой, то для нее дизайнер интерьера выбрала круглый стол: «В ситуациях, когда пространство ограничено, выбор стола без углов позволяет при необходимости создать больше посадочных мест. Здесь мы выбрали круглый стол на одной ножке, за которым могут комфортно разместиться до шести человек».
Выбирайте уютные детали, чтобы в полной мере чувствовать себя дома
«Результаты исследования "Жизнь дома", проведенное IKEA, показывают сильное желание жителей Эстонии ощущать единение с природой у себя дома. Даже не имея балкона, этого единения можно легко добиться, добавив в интерьер растения. Для создания зеленого уголка в доме я рекомендую установить одно большое растение вместе с несколькими растениями поменьше, разместив их на подставках или полках на разной высоте, чтобы образовался вертикальный зеленый оазис», – предложила дизайнер интерьера.
Она рекомендует выбирать натуральные материалы, чтобы интегрировать природу в дом и привнести в комнату теплое и уютное настроение. Бамбуковые абажуры, льняные шторы, чехлы на подушки из натуральных тканей, деревянные шкатулки и плетеные корзины – все это элементы, которые не только украшают помещение, но и служат практичным целям.
Чтобы создать ощущение домашнего уюта, дизайнер интерьера рекомендует установить декоративные светильники, излучающие тепло и создающие приятный свет. «Хорошая идея - разместить на подоконнике небольшие светильники, как это принято в Скандинавии», – добавила дизайнер интерьера.