Правда ли, что эстонские дети отдыхают в оккупированном Крыму и почему это очень плохой вариант отдыха

Вчера в СМИ появилась информация, что в оккупированном Россией украинском Крыму отдыхают дети из Эстонии и других стран Балтии. Как заявляют российские пропагандистские СМИ, в детский лагерь «Артек» прибыли дети из 60 стран мира, в том числе и из Латвии, Литвы и Эстонии. Rus.Postimees разбирался, есть ли тому доказательства и почему отдыхать в «Артеке» детям не стоит.