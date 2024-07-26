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Правда ли, что эстонские дети отдыхают в оккупированном Крыму и почему это очень плохой вариант отдыха

Анастасия Тидо
, журналист
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Строительство новых зданий действующего в Крыму амбициозного "Артека".
Строительство новых зданий действующего в Крыму амбициозного "Артека". Фото: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

Вчера в СМИ появилась информация, что в оккупированном Россией украинском Крыму отдыхают дети из Эстонии и других стран Балтии. Как заявляют российские пропагандистские СМИ, в детский лагерь «Артек» прибыли дети из 60 стран мира, в том числе и из Латвии, Литвы и Эстонии. Rus.Postimees разбирался, есть ли тому доказательства и почему отдыхать в «Артеке» детям не стоит. 

По данным латвийских СМИ Служба госбезопасности Латвии (VDD) обратила внимание на информацию об участии лиц с латвийскими паспортами в лагере «Артек» в оккупированном РФ Крыму. 

В связи с этим ведомство напомнило, что возможности латвийских госучреждений по оказанию помощи попавшим в сложную ситуацию жителям Латвии в РФ и на оккупированных территориях очень ограничены.

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