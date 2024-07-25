Спасатели помогли человеку спуститься с высоковольтной мачты

Как передала пресс-служба Спасательного департамента, в 22:42 спасатели получили вызов на улицу Паавли в Таллинне, где мужчина забрался на вершину неиспользуемой высоковольтной опоры. Спасатели Лиллекюла вместе с коллегами из Ласнамяэ, прибывшими с подъемником, скорая помощь и полиция отправились на место происшествия.

Для начала спасатели подняли в воздух дрон и с его помощью пообщались с человеком на мачте, который просил помочь ему спуститься. К нему поднялся спасатель в страховочной обвязке, была поднята и корзина спасательного подъемника. На время работ у основания мачты была установлена прыжковая подушка. Спасатели помогли незадачливому экстремалу перебраться в корзину подъемника, спустили его на землю и передали работникам скорой помощи и полиции.