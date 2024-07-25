Этим утром Северо-Эстонская региональная больница сообщила, что пешеход, пострадавший накануне в результате ДТП в центре Таллинна, скончался в больнице.
В Таллинне пешеход выбежал на красный и попал под BMW: сегодня он скончался в больнице
Вчера в 9:47 центр тревоги получил сообщение, что на улице Торупилли произошло ДТП: 56-летний мужчина переходил пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и был сбит автомобилем BMW, которым управляла 27-летняя женщина. Пешехода доставили в больницу, где сегодня, к сожалению, он скончался.
Водитель BMW был трезв и имел права. Точные обстоятельства произошедшего уточняются.