В Таллинне пешеход выбежал на красный и попал под BMW: сегодня он скончался в больнице

Вчера в 9:47 центр тревоги получил сообщение, что на улице Торупилли произошло ДТП: 56-летний мужчина переходил пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и был сбит автомобилем BMW, которым управляла 27-летняя женщина. Пешехода доставили в больницу, где сегодня, к сожалению, он скончался.