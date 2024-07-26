Борис Тух Жизнь – азартная игра, выигрыш в которой не гарантирован

О жизни и смерти

Маржан Сатрапи смотрит на все, что происходит в картине, с доброжелательной иронией и вместе с тем мужественно; смерть входит в условие игры на равных правах с жизнью, в конце концов, вряд ли кому удастся избежать той минуты, когда экран нашего пребывания в этом мире погаснет, и надпись на черном фоне GAMEOVER прочтут наши близкие. Но это еще не повод для отчаяния. Вспомним киномюзикл по «Мушкетерам»: «А что же такое жизнь? А жизнь – да просто дуэль со смертью»! И на эту дуэль Маржан Сатрапи выводит своих героев весело. Она симпатизирует всем и сочувствует тоже всем. (Маньяк-садист, не снимающий все время пребывания в кадре черной маски-балаклавы не в счет – он тут, скорее, антураж, нужный для suspense’a. Точнее, чтобы раскрыть, что творится в душе 15-летней Мари-Сериз, тонко чувствующей и творчески мыслящей девочки, переживающей возрастной кризис, когда кажется, что ты одинок, никто тебя не понимает, никому ты не нужен, и в голосу лезут мысли о суициде, ты не пытаешься отогнать их, а со странной тягой к мученичеству лелеешь.